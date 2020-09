A gestão de espaço nos serviços da Google sempre foi simples. A gigante das pesquisas por norma não controla muito deste parâmetro, desde que sejam cumpridas as regras básicas que definiu para esta utilização.

O Google Drive tem também um espaço controlado, partilhado com as restantes apps e serviços. Por isso a Google tomou agora uma decisão importante. Os ficheiros que estiverem no lixo vão em breve ter uma validade. São apenas 30 dias que vamos ter para poder os recuperar.

Uma mudança importante no Google Drive

Tal como outros serviços Cloud, o Google Drive também permite aos utilizadores eliminarem os ficheiros que deixaram de usar ou não necessitam. Este vão para o Lixo, onde agora ficavam até os utilizadores tomarem a decisão de eliminar esses mesmos ficheiros.

Esta política vai mudar em breve e a Google passará a eliminar automaticamente estes ficheiros, dando ao utilizador 30 dias. Este processo será totalmente automático e não necessitará de qualquer intervenção dos utilizadores.

30 dias para recuperar ficheiros

Importa referir que este é um processo irreversível e que os utilizadores vão deixar de recuperar os seus ficheiros. A Google irá alertar todos os utilizadores do Drive para esta situação e deverá também informar quando esta eliminação automática acontecer.

Até agora, e como comportamento normal, os ficheiros eliminados eram mantidos indefinidamente até que os utilizadores os apagassem de vez. Com esta mudança estes desaparecem e libertam espaço no armazenamento afeto ao utilizador. É na verdade uma melhoria importante.

Apagar será automático e terá benefícios

Por agora a Google limitou-se a informar os utilizadores para esta mudança. Não vai ser ativada já de imediato, ficando para mais tarde a sua implementação. Segundo a informação existente, a novidade entrará em funcionamento no dia 13 de outubro. Nesse dia todos os ficheiros ali presentes vão ser eliminados ao fim de 30 dias.

Apesar de parecer algo básico, esta mudança terá impacto grande nos utilizadores. Se por um lado permite recuperar espaço essencial, por outro remove os ficheiros do utilizador sem qualquer controlo. Ao fim dos 30 dias, estes desaparecem sem poder ser recuperados.