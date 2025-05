EUA: Tribunal de recurso suspende decisão que bloqueava tarifas de Trump

As tarifas são um tema controverso que está a dividir os próprios americanos. Se ontem, dia 28 de maio, o Tribunal de Comércio Internacional sentenciava as tarifas como ilegais, hoje, 29 de maio, o Tribunal Federal dá o dito por não dito e deixa a legalidade do lado das ações de Trump.

Guerra aberta nos tribunais por causa das tarifas de Trump

Um tribunal federal de recurso suspendeu a decisão proferida na noite de quarta-feira pelo Tribunal de Comércio Internacional (USCIT), que bloqueava as tarifas impostas pelo Presidente Donald Trump.

A decisão do Tribunal de Recurso do Circuito Federal devolve a Trump a capacidade de aplicar tarifas com base nos poderes de emergência que declarou no início do ano. O tribunal ordenou ainda que ambas as partes apresentem argumentos escritos sobre o bloqueio dessas tarifas até ao início do próximo mês.

Esta suspensão acrescenta confusão e incerteza em torno das tarifas de Trump, um dos pilares centrais da sua política económica.

Dar o dito pelo não dito

Na quarta-feira, o Tribunal de Comércio Internacional tinha decidido que Trump não possuía autoridade, ao abrigo da Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA), para impor tarifas generalizadas.

A administração Trump recorreu de imediato da decisão, iniciando um embate legal em torno de uma política que, segundo Trump, visa recentrar a economia americana na indústria, mas que pode fazer subir os preços para pequenas empresas e consumidores.

Peter Navarro, principal conselheiro comercial de Trump, afirmou aos jornalistas que, embora a suspensão não fosse surpreendente, o governo está a explorar “todas as opções estratégicas”.

Iremos ouvir, no prazo de um ou dois dias, no mínimo, o Representante de Comércio dos EUA sobre como vamos responder a tudo isto. Vamos responder com firmeza e acreditamos ter uma base sólida para o recurso.

Acrescentou Navarro.

Navarro sugeriu ainda que a administração está a considerar outros instrumentos para impor tarifas, além do recurso judicial.

Posso assegurar ao povo americano que a agenda tarifária de Trump está viva, saudável e será executada para vos proteger, salvar empregos e fábricas e travar a fuga da nossa riqueza para mãos estrangeiras.

Disse o conselheiro de Trump.

O Liberty Justice Center, que representa várias empresas que contestam as tarifas, afirmou numa declaração que a decisão do tribunal de recurso “é apenas um passo processual enquanto o tribunal analisa o pedido do governo de suspensão prolongada”.

Estamos confiantes de que o Circuito Federal acabará por negar o pedido do governo, reconhecendo os danos irreparáveis que estas tarifas causam aos nossos clientes.

Afirmou Jeffrey Schwab, advogado sénior do Liberty Justice Center.

Turbilhão de decisões

As duas decisões – bloquear as tarifas e depois suspender essa decisão – surgiram num espaço de 24 horas, aumentando o caos em torno da política económica de Trump.

Na noite de quarta-feira, os juízes do USCIT bloquearam todas as tarifas impostas ao abrigo da IEEPA – incluindo as chamadas tarifas do “Dia da Libertação” anunciadas a 2 de abril, bem como tarifas aplicadas anteriormente à China, México e Canadá, justificadas com o combate ao fentanil. A ordem não abrange, no entanto, as tarifas de 25% sobre automóveis, peças automóveis, aço ou alumínio, impostas ao abrigo da Secção 232 da Lei de Expansão do Comércio.

O USCIT chegou a uma decisão sumária unânime em dois processos distintos. Um foi movido em abril pelo Liberty Justice Center, em representação da VOS Selections (importadora de vinhos) e de quatro pequenas empresas. O outro foi movido por doze estados democratas contra o governo. O tribunal deu um prazo de 10 dias ao governo para anular as tarifas em causa.

A administração Trump recorreu no próprio dia, poucas horas após a decisão. Na quinta-feira, ameaçou levar o caso ao Supremo Tribunal caso não fosse concedida uma suspensão.

Durante uma conferência de imprensa nessa quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, criticou fortemente a decisão do USCIT, apelidando o painel de três juízes de “ativistas”, mesmo tendo um deles sido nomeado por Trump. Disse que a decisão foi uma tentativa de “usar descaradamente o poder judicial para usurpar a autoridade de Trump”.

O tribunal de recurso concedeu a suspensão mais tarde nesse mesmo dia, estabelecendo como prazo o dia 5 de junho para a resposta dos queixosos e o dia 9 para a resposta do governo.

Ainda na quinta-feira, num processo separado, o juiz Rudolph Contreras, do Tribunal Distrital dos EUA, decidiu que duas empresas familiares americanas do sector dos brinquedos – Learning Resources e hand2mind – sofreriam prejuízos irreparáveis com as tarifas. O juiz considerou ainda que a IEEPA não prevê a imposição de tarifas.

Embora tenha emitido uma providência cautelar em favor das empresas, suspendeu a sua aplicação por duas semanas, prevendo recurso. A administração Trump já recorreu para o Tribunal de Recurso do Circuito de Washington DC.