C-DAYS: vem aí a maior conferência anual de cibersegurança

De 24 a 26 de junho, o Centro de Congressos do Estoril vai receber a 11.ª edição da conferência C-DAYS, um evento de referência nacional na área da cibersegurança, iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

C-DAYS 2025 vai juntar mais de 1000 participantes

Com o objetivo de ser um espaço de encontro, debate e reflexão sobre as grandes temáticas que dizem respeito, direta ou indiretamente, à segurança do ciberespaço, numa perspetiva estratégica, operacional e técnica, a C-DAYS tem como tema +Resiliência e reúne mais de 1000 participantes.

A C-DAYS 2025 visa dar destaque à integração da proteção e da resiliência nas práticas de prevenção, sem negligenciar a capacitação e a sensibilização contínuas, e impulsionar o papel do Centro Nacional de Cibersegurança a nível nacional e internacional, em particular no espaço europeu.

A conferência conta com a presença de mais de 100 oradores, de diferentes áreas do conhecimento e diferentes setores da sociedade, que durante três dias vão abordar e refletir sobre temas diversificados, estruturados nas seis áreas de atuação do CNCS:

Sensibilização, Formação e Treino;

Desenvolvimento de Capacidades;

Conhecimento Situacional;

Prevenção e Resposta a Incidentes;

Regulação e Supervisão;

Certificação em Cibersegurança

Para além dos keynote speakers e debates temáticos, a programação da conferência conta com workshops técnicos e sessões moderadas por comunidades de cibersegurança setoriais, centradas na partilha de boas práticas e lições aprendidas. Mantendo o compromisso com a inovação e o desenvolvimento, a 11.ª edição da C-DAYS vai continuar a apostar numa área dedicada ao empreendedorismo em cibersegurança.

Esta conferência destina-se a um público diversificado, abrangendo os setores público e privado, decisores e gestores de topo, técnicos e especialistas, colaboradores de diversas áreas, académicos, sociedade civil e cidadãos de todas as idades, desde os mais jovens aos mais experientes.