Falar ao telemóvel em alta-voz ao volante pode dar multa?

Todos nós sabemos que o uso de telemóvel é proibido durante a condução. No entanto, há situações, em que os condutores usam o equipamento de forma "alternativa" e consideram que seja legal. Será que pode conduzir com o telemóvel em voz alta?

Não pode manusear de forma continuada um telemóvel...

Quem conduz é comum ver condutores com o telemóvel na mão para realizar comunicações. É verdade que o uso do telemóvel é proibido durante a condução, mas há exceções. Saiba o que diz o Código da Estrada.

De acordo com o Artigo 84.º - Proibição de utilização de certos aparelhos, do Código da Estrada.

É proibida ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos; Excetuam-se do número anterior: Os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento continuado; Os aparelhos utilizados durante o ensino da condução e respetivo exame, nos termos fixados em regulamento. É proibida a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à deteção ou registo das infrações.

Tendo como base a lei, os condutores podem usar o telemóvel em alta voz, mas não podem manusear o equipamento de forma continuada.

Multas e Contraordenações

Ainda segundo o Artigo 84.º,