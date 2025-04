Kia quer que os passageiros cegos ouçam as paisagens

Apesar das paisagens que envolvem as viagens de carro, as pessoas com deficiências visuais não conseguem percebê-las. Para mudar este cenário, a Kia desenvolveu um conceito que permite aos passageiros cegos ouvir as paisagens.

Recentemente, a Kia apresentou o chamado Soundscapes, que transforma paisagens em paisagens sonoras.

Desenvolvido em colaboração com a agência de marketing Innocean, o projeto procura que os passageiros com deficiência visual tenham uma forma de aproveitar a experiência da viagem.

Com o Kia Soundscapes, estamos a explorar como a tecnologia pode derrubar barreiras e ajudar-nos a criar um mundo mais inclusivo e acessível.

Partilhou David Hilbert, diretor de Marketing da Kia Europe.

IA ajuda cegos a vi(ver) as viagens

Conforme referido pela imprensa, estudos demonstraram que, em indivíduos cegos, a música pode ativar o córtex visual do cérebro, a parte normalmente utilizada para processar informações visuais.

Focada nesta perceção, a Kia desenvolveu um sistema de som para que cada elemento da paisagem circundante seja representado pela sua própria identidade sonora.

Assim sendo, elementos como árvores, montanhas, rochas e água foram todos traduzidos, utilizando sons criados em estúdio.

Os objetos são detetados pelos múltiplos sensores ADAS do veículo, com uma interface especial de Inteligência Artificial (IA) a criar uma banda sonora dinâmica que muda consoante o cenário.

Por exemplo, são utilizados instrumentos de sopro suaves para árvores e arbustos, e tons profundos e ressonantes para montanhas.

A par disso, o ritmo e o tom da composição variam consoante a velocidade do veículo.

Colocando em prática o seu conceito, no sentido de testá-lo, a Kia levou Anne e Danny em passeios panorâmicos. A bordo de um EV9 totalmente elétrico, a banda sonora gerada pela IA foi reproduzida em tempo real.

Embora ainda não seja claro até que ponto este sistema pode ser prático fora de um ambiente controlado, ambos os participantes pareceram comovidos com a experiência.

Infelizmente, a fabricante automóvel assegurou que o Kia Soundscapes é "uma experiência artística e não uma funcionalidade comercial".