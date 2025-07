Será verdade? Google vai mesmo lançar um Pixel Watch 4 fácil de reparar

Uma das principais críticas ao Pixel Watch é que é praticamente impossível de reparar. Embora este não seja um problema exclusivo dos smartwatches da Google, a empresa parece estar disposta a mudar as coisas com o novo Pixel Watch 4.

Pixel Watch 4 será mais fácil de reparar

Segundo a informação mais recente, o Pixel Watch 4 será o primeiro smartwatch da Google fácil de reparar. Não existem muitos detalhes sobre as medidas que a empresa de Mountain View vai implementar para diferenciar este modelo dos seus antecessores, cujos níveis de reparabilidade deixaram muito a desejar.

Nesse sentido, o leak refere que o Pixel Watch 4 “será de facto desmontável e reparável quando necessário”. No entanto, não indica se a Google planeia fazê-lo através do seu próprio serviço ou se pretende oferecer guias oficiais e peças de substituição através de plataformas como o iFixit. Nenhuma das três gerações do Pixel Watch lançadas até à data oferece opções oficiais de reparação.

Além disso, se os utilizadores sofrerem algum dano grave a única opção disponível é apresentar uma reclamação ao abrigo da garantia. Atualmente, existem alguns guias para reparar o Pixel Watch original e o modelo de segunda geração no iFixit, mas não são oficiais. Os procedimentos também são notoriamente difíceis e as peças de substituição originais não estão disponíveis para compra.

Google quer mudar o seu smartwatch

Se o Pixel Watch 4 for realmente mais reparável, não deve haver muitas esperanças de que chegue ao nível do Fairphone. Ainda assim, se facilitar a substituição do ecrã, da bateria ou do motor de vibração e proporcionar acesso a componentes originais, será um avanço significativo em relação aos seus antecessores.

Recorde-se que a Google reconheceu há algum tempo que analisava como tornar o Pixel Watch mais reparável. No entanto, a empresa não tinha definido um calendário para implementar esta estratégia. “Os relógios e os wearables ainda estão numa fase inicial, e pensamos em como torná-los reparáveis”, disse uma executiva. No entanto, enfatizou que havia pontos-chave de design que precisavam ser considerados.

O Pixel Watch 4 será apresentado formalmente a 20 de agosto, com o Pixel 10. O smartwatch da Google manterá o design das gerações anteriores, embora com margens de ecrã ligeiramente mais finas. Segundo as recentes fugas de informação, a principal melhoria do dispositivo será a bateria, com maior capacidade. Isto permitirá até 48 horas de duração na versão de 41 mm e até 72 horas na versão de 45 mm.