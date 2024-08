Microsoft confirmou o que todos sabiam! Painel de controlo do Windows vai desaparecer

A Microsoft acaba de anunciar que o Painel de Controlo do Windows chegou ao fim. Esta novidade não apanhou ninguém de surpresa. A Microsoft tem feito várias atualizações no Windows 11 e esta mudança será uma das mais transformadoras para este sistema e os seus utilizadores.

Microsoft confirmou o que todos sabiam

O Painel de Controlo está integrado no Windows há 39 anos. A utilidade deste espaço de configuração foi diminuindo ao longo dos anos e esta situação parece ser a razão pela qual a Microsoft decidiu apostar no seu fim.

O anúncio feito pela Microsoft numa uma publicação no seu blogue oficial que indica que o Painel de Controlo está obsoleto. Embora o Painel de Controlo ainda exista por motivos de compatibilidade e para fornecer acesso a algumas definições ainda não foram migradas, é recomendado usar a app Definições sempre que possível.

Apesar do anúncio, a Microsoft não definiu uma data em que o Painel de Controlo deixará de existir. A empresa anunciou que os seus planos serão conhecidos nos próximos meses. Esta secção nas definições do Windows sobreviveu devido à falta de suporte para algumas funcionalidades ao longo dos anos.

Painel de controlo do Windows vai desaparecer

Nem todos os utilizadores podem concordar com esta alteração e o Painel de Controlo está com os utilizadores há várias décadas. Além disso, alguns estão mais habituadas a mudar as definições nesta secção em vez de aceder às Definições.

Na verdade, o Painel de Controlo continua a oferecer uma série de características importantes para quem utiliza periféricos ou componentes com vários anos. A Microsoft deverá ter isto em consideração ao acabar com esta secção de configuração.

Só resta esperar para ver como se desenrolará esta mudança nos próximos meses. Tudo indica que a Microsoft demorará a remover o Painel de Controlo. Muito provavelmente, ao fazerem esta alteração, esperarão para lançar uma atualização geral do Windows 11.