O Android 15 ainda não foi lançado e a Google já testa a sua primeira atualização

A Google ainda não lançou oficialmente o Android 15, que deverá chegar dentro de dia. Ainda assim, a gigante das pesquisas já tem em testes a primeira beta daquela que será a sua primeira grande atualização esperada para dezembro, o Android 15 QPR 1 Beta 1.

Todos os que estão inscritos no programa beta do Android 15 têm já disponível a primeira QPR 1 beta. Esta primeira versão beta vai tornar-se a atualização do Android ou Feature Drop de 15 de dezembro e prepara algumas das mudanças que estão a ser preparadas.

Espera-se que o novo Android seja lançado oficialmente em setembro, e é agora bastante claro que a beta 4.2 de há algumas semanas foi de facto a última. Isto porque o programa beta do Android 15 terminou e tornou-se o programa beta da primeira atualização trimestral, a de dezembro.

Após o lançamento oficial do Android 15, o sistema operativo continuará a receber um pacote de melhorias a cada trimestre sob a forma de Feature Drops. Os utilizadores com um Pixel compatível podem testar já estas melhorias através das betas QPR (Quarterly Platform Release). O primeiro QPR1 beta do Android 15 já está disponível.

Esta é a versão AP41.240726.009 com o patch de segurança de agosto e compatível com os Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8, além do Pixel Tablet e do primeiro Pixel Fold. Os últimos lançamentos da Google ficam de fora por enquanto.

Sendo a primeira beta, a lista de alterações é ainda escassa, embora existam pistas sobre algumas das alterações que chegarão ao Android 15 após o seu lançamento. As novidades esperadas são as seguintes:

Uma nova configuração para um modo de ambiente de trabalho melhorado.

Mais opções para configurar monitores externos.

Modos prioritários como complemento do modo Não incomodar.

Widgets de ecrã de bloqueio para tablets.

Quem tiver um Google Pixel 6 ou posterior, um Pixel Fold ou um Pixel Tablet, pode instalar já o Android 15 QPR1 Beta 1 atualizando a imagem com a ferramenta Android Flash ou descarregando-a e atualizando-a manualmente. A forma mais fácil de os obter, no entanto, é inscrevendo-se no programa beta do Android.