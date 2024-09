WhatsApp eleva a segurança dos utilizadores com uma simples pesquisa na Internet

As equipas de programadores da Meta têm conseguido garantir novos níveis de segurança aos utilizadores do WhatsApp. Muitas vezes usam opções e funções simples, mas que mudam completamente a oferta presente. A mais recente novidade vem reforçar isso e permite que os links recebidos possam ser investigados e avaliados, para segurança dos utilizadores.

Uma das formas mais simples de enganar os utilizadores é recorrendo a links maliciosos. Estes são partilhados em serviços de mensagens, onde depois fazem estragos grandes, em especial para os utilizadores. Claro que o WhatsApp não fica fora desta lista e é um dos canais mais usados.

Para prevenir estes problemas, o WhtsApp tem uma novidade a ser preparada. Esta impedirá que os utilizadores possam seguir estes links sem terem consciência do perigo que possam representar. Ainda que o o estejam presentes diversas formas de proteger os utilizadores contra ameaças à segurança e à privacidade, existem ainda diferentes tipos de burlas ativas e cada vez mais criativas.

A plataforma de mensagens prepara uma nova ferramenta que permite verificar facilmente em real a origem de um link. Tudo acontecerá antes do utilizador clicar e aceder à página web. A ideia é simples e garante que se alguém enviar um link, este pode ser verificado se a sua fonte é segura e evitar que sejam abertos links maliciosos e que possam infetar com os dispositivos.

A nova função foi descoberta na versão 2.23.16.6 do WhatsApp beta para Android, e pode ser vista no seu funcionamento. Assim que o utilizador receber uma mensagem com um link, é possível realizar uma pesquisa rápida e mais intuitiva de informação sobre o destino deste link. Para obter esta informação, o WhatsApp avisa que a mensagem que contém o link será enviada para a Google.

Esta promete ser uma ferramenta muito útil nos casos em que se recebem mensagens com links que foram reencaminhados várias vezes. Isso pode representar um risco para a segurança dos dispositivos. Antes de cair numa possível armadilha, o WhatsApp quer que seja verificado de forma rápida e prática se o que foi enviado é seguro.

Apesar de estar ainda em testes, será certamente aberto a todos muito em breve. Será mais uma garantia de segurança, algo que os utilizadores cada vez mais necessitam. Como sempre, de forma simples e rápida, os utilizadores podem proteger-se.