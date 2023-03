Impeça o seu iPhone de alternar automaticamente entre Wi-Fi e dados móveis

Por predefinição, o seu iPhone muda automaticamente entre Wi-Fi e dados móveis, em determinadas circunstâncias. Pode não ser do interesse da sua carteira! Então, veja aqui como parar este comportamento no seu smartphone Apple.

Ao utilizar um novo iPhone, tal como o iPhone 14 Pro Max, o dispositivo alterna automaticamente entre Wi-Fi e móvel. A mudança para dados móveis acontece principalmente quando a ligação Wi-Fi é lenta ou não fiável para lhe proporcionar um acesso ininterrupto à Internet. No entanto, muitos de nós temos planos de dados móveis limitados e ter os nossos iPhones a mudar para 4G/5G sem nos alertar pode ser problemático.

O comportamento pode resultar na drenagem do plano de dados móvel se estivermos, por exemplo, a descarregar ficheiros grandes, como uma atualização do iOS, que agora pergunta se pode fazer o download via dados móveis.

Felizmente, pode desativar esta funcionalidade para impedir que o seu iPhone mude automaticamente entre Wi-Fi e telemóvel.

Quer esteja no iOS 16 ou numa versão anterior do sistema operativo, os passos a seguir são os mesmos, e pode encontrá-los abaixo.

Iniciar a aplicação Definições; Toque em Rede móvel; Percorra para baixo, e desative o Apoio ao Wi-Fi. Voilà! O seu iPhone já não mudará automaticamente para dados móveis quando a sua ligação Wi-Fi não for "de boa qualidade".

Embora o Apoio ao Wi-Fi possa ser problemático para quem tem planos de dados limitados, é uma ótima funcionalidade para quem não tem uma quota. Assim, se o seu plano de operadora não restringir a utilização de dados móveis, poderá querer manter esta funcionalidade ligada para obter a melhor experiência de navegação na Internet possível.

Já que está neste menu, veja também as restantes opções que podem ajudar a poupar dados quando está fora de uma rede Wi-Fi. É uma boa forma de conhecer também as aplicações que estão a ser gulosas!