PayPal poderá estar a preparar-se para comprar o Pinterest

As compras que as grandes empresas realizam servem, por norma, para a trazer novidades e novas funcionalidades aos seus serviços. O PayPal parece estar de olho noutros voos e a compra de uma rede social poderá alargar a sua oferta.

Tudo indica que o PayPal estará a ultimar a comprado Pinterest. A concretizar-se, haverá mais um gigante na disputa do mercado liderado pelo Facebook e TikTok.

PayPal poderá comprar o Pintrest

De vez em quando, o mercado mexe, há fusões e aquisições, resultando em novas ofertas nas mais variadas áreas. Contudo, as redes sociais são sempre um alvo apetecido.

Após meses de acalmia e de poucas movimentações, surgem rumores que o PayPal estará interessado no Pinterest.

Os dados da Reuters mostraram que tudo estará encaminhado para que a compra aconteça em breve. Em cima da mesa parecem estar desde a passada 4.ª feira 45 mil milhões de dólares, que o PayPal terá oferecido para a compra desta rede social.

Este valor parece alinhado com o que a Bloomberg tinha revelado antes, ainda que recentemente. O valor apresentado era ligeiramente inferior, que se situava perto dos 39 mil milhões de dólares para a compra agora de forma ainda meramente especulativa

Poderá não fazer muito sentido esta compra, até porque falamos de valore muito elevados. Ainda assim, parece ser a forma inteligente do PayPal entrar para guerra das redes sociais. O Pinterest, apesar de pouco falado, mantém a qualidade da informação que partilha.

Há ainda muito passos a dar para integrar o Pinterest dentro da linha de propostas do PayPal. Ainda assim, e se for confirmada a compra, é uma aquisição importante para o portfolio do serviço de pagamentos, agora que anda a postar nas criptomoedas e outros sistemas de pagamentos.