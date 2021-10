Finalmente! Já é possível fazer publicações no Instagram via computador

O Instagram é uma das redes sociais que mais tem crescido nos últimos anos! Ao contrário de outros serviços do tipo, não era possível fazer publicações via computador, sendo apenas possível visualizar conteúdos.

Com a mais recente atualização, passou a ser possível fazer publicações no Instagram via computador.

Instagram oferece muitas funcionalidades no Desktop

Se esperava pelo dia em que teria todas as funcionalidades do Instagram disponíveis via PC, esse dia chegou. Esta rede social passou finalmente a permitir publicações via computador. A funcionalidade já é oficial e deverá chegar nos próximos a todos os utilizadores.

Para fazer uma publicação, basta que procure na barra o botão '+' e depois é só inserir os conteúdos que pretende partilhar.

Relativamente às imagens, tal como nas apps para dispositivos móveis, também é possível aplicar efeitos e fazer vários ajustes.

De acordo com os números revelados pelo estudo "Os Portugueses e as Redes Sociais", o Instagram tem crescido em Portugal. Esta rede social é especialmente usada pelos jovens. É verdade que o Facebook "domina" nas redes sociais, mas o Instagram, Whatsapp e TikTok têm vindo a ganhar enorme notoriedade.

Há cinco anos, nota a Marktest, a notoriedade do Instagram em Portugal situava-se nos 54,9%. Atualmente o Instagram, ocupa a terceira posição da rede social mais utilizada, com 76,1% (mais 2,8 pontos percentuais). O Facebook domina em Portugal", com 93,4% dos utilizadores de redes sociais a afirmarem ter perfil criado nesta rede, o que traduz um crescimento de 1,2 pontos percentuais face a 2020.

O estudo "Os Portugueses e as Redes Sociais" é realizado pela Marktest desde 2011, com o objetivo de "conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais e entender a relação que estabelecem com as marcas presentes nestes sites e 'apps'".