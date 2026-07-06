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Guerra contra IPTV: 500 mil sites legítimos bloqueados por engano

· Internet 6 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Filipe says:
    6 de Julho de 2026 às 09:15

    Em Espanha é um regabofe o lobby do futebol controla tudo, e aqui vamos pelo mesmo caminho.
    Espero que exista mais canais de YouTube que passam os jogos do mundial em directo como o LiveModeTV gratuitamente venham acabar com estes cartéis de poder que abusam pela Europa…

    Responder
  2. Joao says:
    6 de Julho de 2026 às 09:16

    Ja denunciei 2 amigos a policia e pagaram multa! Iptv é ilegal! Agora se criarem uma vpn caseira e partilharem entre 10 ja e legal e tem melhor qualidade

    Responder
  3. Vim Tod enti says:
    6 de Julho de 2026 às 09:20

    Propaganda ao cartel? Então foram a baixo 500.000 sites e os 10k da Digi é que são mencionados?

    Responder
  4. Max says:
    6 de Julho de 2026 às 09:39

    Não é por engano, sabe-se há bastante tempo (desde fevereiro de 2025) que é inevitável. A fonte chama-lhe “danos colaterais” do bloqueio de IPs pelas operadoras, com base em listas IPs enviadas por LaLiga e Telefónica Por sentença de um tribunal, são também enviadas a duas VPN: a Proton VPN (recusou por, não estando sediada na UE, não estar sujeita à jurisdição do tribunal) e Nord VPN que contestou em tribunal, que lhe deu razão).
    P: “Por que é que o bloqueio de IPs da LaLiga, em Espanha, bloqueia sites legítimos?”
    R (Gemini): “O bloqueio de sites legítimos em Espanha pela LaLiga deve-se à forma técnica como as restrições contra a pirataria (especialmente de transmissões IPTV ilegais) são aplicadas”. (…)

    Responder
  5. Tug@Tek says:
    6 de Julho de 2026 às 10:05

    Eu tenho para mim que “as cabeças” destes negócios é o próprio lobby, pois não consigo entender como é que as plataformas legais continuam a perder milhões e milhões de €, que poderiam ganhar caso praticassem preços justos e acessíveis…
    Isto é o jogo do gato e do rato, não tem fim, quem tem serviços ilegais, se se vir privado do serviço ilegal que têm, vão procurar outro ilegal. A necessidade de optar pelo ilegal não muda simplesmente pelo facto de bloquearem o serviço ilegal.
    Quando muito deixam de ver e neste caso os operadores legais perdem de duas maneiras, perderam um possível o cliente e perdem em publicidade porque como todos sabemos, esta quanto maior for público, mais rentável é…

    Responder

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