G.Skill Trident Z5: chegaram as memórias DDR5 mais rápidas do mundo

O segmento de hardware está cada vez mais recheado com potentes produtos que até há bem poucos anos faziam apenas parte da nossa imaginação. E também por essa razão é que este mercado se tem tornado mais popular e do interesse dos consumidores comuns.

Para contribuir ainda mais para essa realidade, a empresa G.Skill anunciou agora as suas memórias DDR5 Trident Z5, consideradas as mais rápidas do mundo com os seus 6600 MHz CL36.

G.Skill Trident Z5 são as memórias DDR5 mais rápidas do mundo

A empresa taiwanesa G.Skill anunciou recentemente as suas novas memórias Trident Z5 DDR5-6000 CL36. Estas são então consideradas como as memórias DDR5 mais rápidas de todo o mundo. Tal deve-se exatamente à sua capacidade de atingir a impressionante frequência de 6600 MHz com latências CL36-36-36-76, num kit com 32 GB de capacidade, ou seja, duas vezes 16 GB.

O equipamento utiliza chips de alto desempenho cuidadosamente escolhidos pela fabricante Samsung. E conta também com um sistema de arrefecimento de forma a que o aquecimento não condicione o seu desempenho e funcionamento.

De acordo com as informações disponibilizadas pela G.Skill na página oficial do produto:

Este é o primeiro kit de memória DDR5 do mundo a atingir um nível tão alto de velocidade de frequência e tempos tão baixos extremamente eficientes, obtidos com ICs [Circuitos Integrados] DDR5 da Samsung de alto desempenho.

Veja o vídeo promocional destas memórias G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 MHz:

A empresa destaca ainda o design elegante e futurista destas memórias que conta com uma placa preta de alumínio riscado inserida numa estrutura metálica.

Existe também a variante Trident Z5 RGB onde as memórias contam com uma barra superior com as inconfundíveis luzes coloridas.

A empresa adianta que esta gama de memórias DDR5 é a escolha ideal para jogadores, overclockers, criadores de conteúdo e entusiastas para construir um sistema de alto desempenho.

Contudo, para já, ainda não foi divulgada a informação sobre a disponibilidade e preço de venda do produto.