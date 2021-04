Pinterest estará a negociar a compra da popular app VSCO

Pinterest é uma rede social que quer ser grande. Apareceu em 2010, mas só se notou em 2012 e desde então tenta de tudo para se destacar, mas o que tem conseguido é um tímido sucesso. Assim, a empresa poderá estar a pensar numa estratégia diferente, isto é, poderá estar a negociar comprar a popular aplicação de edição de imagens mobile VSCO.

O VSCO é um sítio onde o mais importante é a expressão. E é isso que o Pinterest quer para se tornar numa grande rede social.

Pinterest e VSCO almejam o sucesso do Instagram

Segundo informações do New York Times, a possibilidade do Pinterest se tornar grande poderá passar pela aquisição da empresa dona do VSCO. Esta é a app para edição/partilha de fotos e vídeos que traz ferramentas aprofundadas para utilizadores móveis há anos.

Nenhum dos lados confirmou diretamente as negociações e não há nenhuma palavra sobre um preço possível, mas talvez a combinação de forças possa trazer algum brilho como o do Instagram.

Como está, o Pinterest ainda é mais conhecido pelo planeamento e organização. Assim, como aponta o artigo do NYT, no caso do VSCO, a sua popularidade foca-se atualmente pelo estilo “VSCO girls”. Mas esta app é fantástica na edição de imagem e vídeo.

Em comunicado, o proprietário da VSCO, Visual Supply Company, disse:

Estamos sempre a reunir com diferentes empresas em todo o espaço criativo a qualquer momento e não discutimos rumores ou especulações. O nosso foco continua a ser o crescimento dos negócios da VSCO em primeiro lugar. Acabamos de cruzar o nosso 10.º aniversário, estamos ainda mais otimistas quanto à oportunidade que temos pela frente e para atender às necessidades em evolução dos criadores de conteúdo em todos os lugares. Estamos especialmente empolgados este ano para criar novas maneiras de criar juntos para explorar como eles podem sustentar-se financeiramente por meio do VSCO e, claro, continuar a expandir as nossas ferramentas de multimédia para facilitar a criação a partir de um dispositivo móvel.

Portanto, seguindo a velha máxima que “onde há fumo, há fogo”, poderemos ter aqui uma fusão, ou uma aquisição, que visa atingir um mercado onde o Instagram é rei. Não há dúvida que o Pinterest trouxe uma abordagem diferente ao conceito de rede social, onde imagem é o foco, mas nunca se agigantou.

Mas o que vale no mundo o Pinterest?

Quando referimos que esta rede social nunca se agigantou, estamos claramente a comparar com o rio deste segmento, o Instagram. No entanto, os números desta plataforma são já consideráveis.

Segundo os dados mais recentes, o Pinterest gerou mais 100 milhões de utilizadores ao longo do último ano. Começou em 2020 com cerca de 320 milhões de utilizadores mensais ativos. E agora a sua base de utilizadores aumentou para 459 milhões de utilizadores ativos mensais.

Atentem que estes números significam que o Pinterest tem agora mais utilizadores ativos mensais do que o Twitter e o Snapchat combinados.

Outra particularidade é que 85% dos Pinners utilizam a aplicação móvel. Isto não deve surpreender, dado que cerca de metade de todo o tráfego da Web vem dos dispositivos móveis. Outra particularidade refere-se à geografia do utilizador. Assim, cerca de 50% dos utilizadores do Pinterest vivem fora dos EUA e 60% dos utilizadores do Pinterest são mulheres. Em termos de faixa etária, 50% são utilizadores da chamada Geração Z (de pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010) e 35% são da geração Millennials (ou geração Y, os nascidos entre 1980 e 1996).

Portanto, esta rede tem as suas particularidades e poderá juntar a si algo ainda mais poderoso, conseguido pelo VSCO… que já vincou uma VSCO girl (uma subcultura jovem que surgiu entre os adolescentes por volta de meados de 2019).