Facebook: Saiba já se os seus dados foram divulgados recentemente

Como foi revelado no passado sábado, os dados revelados na Internet pertencem a mais de 533 milhões de utilizadores do Facebook de todo o mundo.

Só em Portugal são mais de 2 milhões de contas e atualmente já é possível saber se a sua conta está na lista. Saiba o que tem de fazer para saber se a sua conta está na lista.

Tal como o Pplware revelou, dados de 533 milhões de contas do Facebook apareceram recentemente online. Dos dados publicados fazem parte números de telefone e outras informações pessoais que pertencem a utilizadores de todo o mundo que têm perfil na maior rede social. De Portugal há dados de mais de 2 milhões de utilizadores.

Como saber se a sua conta está no leak do Facebook?

Saber se os seus dados foram publicados no leak do Facebook é fácil. Para tal basta que acedam ao site have i been pwned que, recentemente passou a ter também os dados desse leak e introduzam o endereço de e-mail usado no Facebook.

Depois, carregando no botão pwned, é apresentada a informação se a sua conta de e-mail estava no leak de dados. Tal como referimos hoje, por enquanto ainda não há qualquer informação por parte do Facebook. Apesar de nos dados revelados não constar a password de acesso dos utilizadores, é recomendado que os utilizadores alterem a mesma. Além disso, devem também ativar a opção autenticação a dois fatores.

Have i been pwned

