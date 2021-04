E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do grande evento da Xiaomi onde foram conhecidas grandes novidades, do Android Auto que chegou finalmente a Portugal, de alguns avanços na ciência, e muito mais.

O Xiaomi Mi 11 Pro foi o primeiro smartphone a ser apresentado no grande evento da Xiaomi. Trata-se de uma nova versão que chega em verde, a cor que representa a primavera. Mas é claro, é muito mais do que uma cor.

Há mais para descobrir deste topo de gama.

Para quem procura um smartphone de baixo custo, mas que privilegia, acima de tudo, a resistência e a sua robustez, o Cubot KingKong 5 Pro pode ser uma solução.

Acabado de chegar ao mercado, o smartphone vem com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810, e traz uma enorme bateria de 8000 mAh.

Lembra-se do Spot, o cão robô da Boston Dynamics? Pois bem, a empresa americana de engenharia robótica apresentou o seu mais recente protótipo, o Stretch.

O novo elemento da família marcará a entrada oficial da empresa na automatização dos armazéns.

Os SoC ARM conquistam o mercado dos PCs de forma firme e as propostas, como as da Qualcomm começam a surgir. A sua capacidade está a ser mostrada como já se viu nos últimos meses. Se as principais propostas chegam pela Apple, a verdade é que há mais propostas.

A Qualcomm tem já as suas ofertas, mas agora surgiu o que poderá ser a sua próxima proposta. O SoC ARM que vai elevar o Windows 10 parece estar já em testes e apareceu agora nos primeiros resultados das avaliações de benchmark.

Foram precisos dois anos para que a Xiaomi lançasse, finalmente, um sucessor para o seu Mi MIX 3 5G. Apesar de neste entretanto ter apresentado o Mi MIX Alpha, o smartphone não passou de um conceito que nunca saiu para o mercado.

Depois de um dia de grandes lançamentos de primavera, com novos smartphones da linha Mi 11 bem como uma nova Mi Band 6, o dia de hoje ficou então reservado para a apresentação no Mi MIX Fold, depois de dar a conhecer vários produtos inteligentes dedicados à casa.

Apresentado em 2015, o Android Auto foi a resposta da Google à necessidade dos utilizadores para um sistema direto nos seus carros. É uma solução simples, rápida e com o máximo de informação.

Em vez de criar um sistema que os fabricantes teriam de colocar nos seus carros, basta ligar os smartphones e tudo fica funcional. Infelizmente, e como é normal na Google, Portugal estava fora. Agora isso acabou e o Android Auto chegou finalmente a Portugal.

A Razer é uma das mais conhecidas marcas de produtos destinados ao segmento gaming. No entanto, a empresa da Califórnia também se preocupa com questões ambientais e esforça-se afincadamente para lutar por um mundo mais sustentável.

Nesse sentido, a empresa liderada por Min-Liang Tan, lançou agora a sua própria linha de roupa feita através de plástico reciclado recolhido dos oceanos.

Persona 5 Strikers é o mais recente jogo da Atlus e é o resultado de um desenvolvimento conjunto de dois estúdios japoneses. A P Studio, conhecida por trabalhar exclusivamente na série Persona, e a Omega Force, conhecidos pelo seu estilo de jogabilidade, praticamente único nos videojogos. Este estilo, conhecido por “Musou”, consiste em colocar o jogador a enfrentar dezenas, para não dizer centenas, de inimigos em simultâneo.

Já experimentámos Persona 5 Strikers. Venham daí a conhecer um pouco mais do jogo.

A ciência surpreende cada vez mais à medida que a tecnologia oferece novas oportunidades de investigação. Nesse sentido, um grupo de cientistas revela agora que os humanos, assim como os ratos, têm potencial para se tornarem venenosos.

Para que isto fosse possível, seriam necessárias condições ecológicas muito específicas.

Apesar de não ser uma das marcas mais fortes do mercado, a LG sempre conseguiu ter uma posição sólida. A marca sempre garantiu modelos diferentes e com caraterísticas únicas, que durante alguns anos se mostraram atraentes.

Esse estado de graça parece ter terminado há alguns anos e a LG começou a perder terreno rapidamente. Foram várias as tentativas para recuperar a parte da sua posição, mas sem sucesso aparente. Agora, e do que se sabe, a LG vai mesmo encerrar a sua divisão de smartphones.

Desde que lançou o seu primeiro smartphone Nexus e Pixel que a Google depende de fornecedores externos. A marca nunca avançou com a criação de hardware próprio e nem com a montagem dedicada dos seus próprios smartphones.

Os rumores têm já vários meses, mas agora começam a ganhar nova força. Tudo aponta para que o próximo Pixel seja finalmente lançado com um SoC da Google. Este terá sido desenhado e otimizado pela gigante das pesquisas.

A Apple acaba de revelar que está a trabalhar num parque fotovoltaico em Monterrey que terá um sistema de armazenamento de energia solar associado de até 240 MW. A finalidade do projeto é alimentar a sede corporativa da marca Apple em Cupertino, na Califórnia.

Segundo a mesma, esta nova estrutura estará associada a um dos maiores sistemas de armazenamento de energia dos Estados Unidos da América. Para tornar este projeto uma realidade, a empresa de Cupertino estabeleceu uma parceria com a Tesla, que possui uma vasta experiência neste campo.