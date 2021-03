É hora de usar no seu carro! Chegou finalmente o Android Auto a Portugal

Apresentado em 2015, o Android Auto foi a resposta da Google à necessidade dos utilizadores para um sistema direto nos seus carros. É uma solução simples, rápida e com o máximo de informação.

Em vez de criar um sistema que os fabricantes teriam de colocar nos seus carros, basta ligar os smartphones e tudo fica funcional. Infelizmente, e como é normal na Google, Portugal estava fora. Agora isso acabou e o Android Auto chegou finalmente a Portugal.

Android Auto tardava a chegar a Portugal

Desde que está disponível que o Android Auto está ausente do nosso país. Isso não impedia os utilizadores de o terem nos seus smartphones e de o usar a fundo, mas a verdade é que impedia que este fosse atualizado.

A Google já tinha prometido no final do ano passado que o Android Auto seria disponibilizado em Portugal, mas tardava. Agora, e de forma oficial, o este sistema está finalmente acessível a todos no nosso país, sem limites e com todas as atualizações.

Basta ligar o smartphone ao carro

Como a Google descreve no seu anúncio, no blog dedicado a Portugal, este momento chegou finalmente. Assim, podemos pedir à Google para reproduzir uma determinada música, enviar mensagens, obter direções, e muito mais, enquanto os olhos ficam na estrada e as mãos no volante.

Quem tem telefones com o Android 10 ou superior, tudo o que precisa é ligar o smartphone a um dos 500 modelos de veículos compatíveis de 50 marcas diferentes. No caso de smartphones com o Android 9 e anteriores, o utilizador terá que descarregar a aplicação.

Google abre as portas do seu sistema

A Google cumpre assim o prometido e que estava em falta. Nunca deixou de ser possível usar, mas agora tudo é natural e sem limitações. O Android Auto está finalmente pronto a ser usado por todos os que tiverem no seu carro o suporte.

Resta aproveitar todas as funcionalidades que o Assistente oferece aos condutores. Garantida fica a ajuda que o Google Maps, o Waze, o Spotify e muitas outras apps conseguem oferecer a quem passa horas ao volante.