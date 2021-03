Apple começa produção do SoC A15 em maio para o iPhone 13 e litografia 4 nm virá em 2022

A Apple mantém uma relação próxima com a TMSC, empresa de Taiwan que fabrica semicondutores para a tecnológica de Cupertino. Segundo informações, a empresa irá começar a fabricar o chip Apple A15 em maio. O cronograma de produção alinha-se para o lançamento do iPhone 13 no outono. O chip A15 usará o mesmo tamanho de fabrico de 5 nanómetros que o A14. Contudo, as empresas já preparam o salto de desempenho do próximo ano.

Segundo os relatórios sobre o assunto, a Apple não irá alterar a litografia do SoC, mas irá aprimorar o desempenho, conseguindo agora mais do método de fabrico de 5 nm.

iPhone 13 trará SoC com fabrico de 5 nm, mas com mais performance

A Apple inovou no mercado dos smartphones ao trazer para estes dispositivos o método de fabrico de 5 nm. Provavelmente esta inovação passou ao largo de muitas pessoas, mas foi um passo gigantesco no mundo da computação.

Na verdade, foi através deste salto, ao atingir a litografia dos 5 nanómetros que permitiu à Apple alcançar o chip M1 que já equipa os Macs tornando-os poderosos e muito eficientes em termos de consumo energia. Bom, estes processadores são de tal forma fiáveis que a empresa de Cupertino substituiu a tecnologia icónica da Intel.

A Intel não tem conseguido acompanhar a Apple, aliás, os seus CPUs mais recentes usam fabrico de 10 nanómetros.

4 nm em 2022 e sempre a acelerar

A Apple está empenhada em manter a liderança. Segundo a Digitimes, a empresa já encomendou o fornecimento de 4 nanómetros da TSMC, que começará a produção no final de 2021. Especula-se que esta litografia seja usada pela primeira vez numa nova geração de chips Mac. Se a produção estiver a aumentar no final de 2021, provavelmente iremos ver os primeiros produtos da Apple com chips de 4 nm a chegarem às prateleiras na primavera de 2022.

Como o A15 permanecerá em 5 nanómetros, isso significa que quaisquer melhorias de desempenho / eficiência serão encontradas principalmente através de mudanças na própria arquitetura. Isto é, será a Apple a melhorar o componente depois de ter mais equipendentes e revelar os pontos fortes e menos fortes.

O facto deste processador ficar ao serviço dois anos, equipar também o iPhone 13, segue, na verdade, a tendência estabelecida. A Apple e a TSMC lideraram a indústria com o primeiro chip de 7 nanómetros de consumo em massa com o A12, e depois ficaram com 7 nanómetros também no A13. Da mesma forma, 10 nanómetros foram usados ​​primeiro no A10X e novamente no A11.

