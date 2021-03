PUBG Lite vai ser oficialmente encerrado no dia 29 de abril

PUBG Mobile é atualmente um dos jogos para dispositivos móveis mais populares e mais jogados em todo o mundo. Recentemente ficámos a saber que o jogo conta já com mais de mil milhões de downloads para os sistemas operativos Android e iOS.

No entanto, a versão mais leve deste título, designada PUBG Lite, será oficialmente encerrada no dia 29 de abril. Mas a partir de hoje, 30 de março, o jogador já não vai conseguir fazer download do jogo.

A versão mais leve do jogo Playerunknown’s Battlegrounds, designada PUBG Lite, foi lançada em meados de 2018. Através de uma redução de diversas características, este formato permitiu assim que o jogo corresse numa maior diversidade de equipamentos com menor potencial.

Mas a existência do jogo tem agora os dias contados.

PUBG Lite vai encerrar no dia 29 de abril

A PUBG Corporation anunciou que o jogo PUBG Lite vai ser permanentemente encerrado no dia 29 de abril. Esta decisão dita assim o fim do suporte e dos updates do jogo e o jogador deixará também de poder jogar esta versão mais leve logo a partir desse dia.

Para além disso, a partir de hoje, dia 30 de março, o site oficial do PUBG Lite será desativado e, por conseguinte, deixará de ser possível fazer o download do jogo.

Aos jogadores, a empresa deixou no site uma sentida mensagem com o seguinte esclarecimento:

Queridos jogadores, Somos profundamente gratos pela paixão e apoio dos fãs de PUBG LITE que estiveram connosco todo este tempo. Durante os tempos difíceis da pandemia da COVID-19, esperamos que o PUBG LITE vos tenha oferecido uma maneira divertida de se manterem seguros. Infelizmente, depois de muitas considerações, tomámos a difícil decisão de encerrar o serviço e chegou a hora da nossa jornada terminar. Lamentamos informar que o serviço da PUBG LITE está programado para terminar a 29 de abril de 2021. Gostaríamos de deixar aqui o nosso sincero pedido de desculpas, assim como o mais profundo agradecimento a todos. Esperamos que tenham gostado do tempo connosco e fiquem atentos aos nossos projetos futuros. Obrigado por jogar PUBG LITE.

O jogo deixou ainda o seguinte cronograma de encerramento:

30 de março de 2021 O site lite.pubg.com será desativado Deixarão de estar disponíveis novos downloads

29 de abril de 2021, pelas 06h00 Encerramento do Serviço

29 de maio de 202 1 O serviço de suporte aos jogadores do PUBG Lite deixará de estar disponível

Até ao encerramento, o jogador poderá continuar a jogar normalmente usando mesmo as suas L-COIN disponíveis.

Por sua vez, a página do Facebook do jogo vai manter-se ativa mesmo após o término, como um espaço para a partilha dos jogadores.