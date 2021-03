Xiaomi Mi 11 Pro acaba de ser apresentado com novas cores e com carregador sem fios a 80W

O Xiaomi Mi 11 Pro foi o primeiro smartphone a ser apresentado no grande evento da Xiaomi. Trata-se de uma nova versão que chega em verde, a cor que representa a primavera. Mas é claro, é muito mais do que uma cor.

Há mais para descobrir deste topo de gama.

O novo Xiaomi Mi 11 Pro

O Xiaomi Mi 11 Pro chega com o processador Snapdragon 888 5G, o melhor e mais poderoso no segmento Android. Estamos perante um modelo com design que segue a mesma linha dos anteriores, com proteção Gorilla Glass Victus e com a nova cor verde, que é inspirada na estação da primavera.

Este novo smartphone tem ecrã com resolução 2K com Dolby Vision taxa de atualização de 120Hz com e com câmara perfurada no canto superior esquerdo. O som, tal como o Mi 11, fica a cargo de um sistema em stereo desenvolvido com a Harman/Kardon.

Há que falar que o smartphone integra um sistema de arrefecimento mais eficiente que a maioria dos sistemas já existentes, mantendo o smartphone a uma temperatura inferior em cerca de 2 ºC.

O carregador sem fios

A bateria de 5000 mAh com uma autonomia excelente e carregamento rápido de 67W… sem fios. Os valores de tempos de carregamento são impressionantes. Mas a Xiaomi foi mais longe e apresentou um carregador sem fios de 80W, disponível por cerca de 65 € (à taxa de câmbio atual).

Apresentou ainda um carregador capaz de carregar sem fios até 3 dispositivos que podem ser colocados em qualquer sítio já que inclui 19 pontos de carregamento.

GN2 o grande sensor dedicado à fotografia

Este sensor de 50 MP equipa o novo smartphone e assume-se como um dos maiores do segmento. Integra um sistema dual pixel cruzado verde vermelho e azul para uma maior captação de luz e composição de imagem. A câmara inclui estabilizador ótico de imagem e pelos exemplos promete grandes resultados.

Além desta câmara, há ainda uma ultra grande angular de 13 MP com abertura f/2.3. Há ainda uma lente “telemacro” com zoom ótico até 5X e zoom híbrido até 50X, com estabilizador ótico de imagem. O Mi 11 Pro suporta gravação de vídeo a 8K, vídeo em câmara lenta com a 1920 fps.

Em resumo, esta é a câmara…

Mais sobre o Mi 11 Pro

O Mi 11 Pro tem certificado IP68, sendo assim à prova de água e poeiras, passando num dos mais rigorosos testes de impermeabilidade, submergindo até 42 m por mais de 1 minuto e meio. Além disso, permite captar fotos dentro de água. Os exemplos impressionam.

Vem com Wi-Fi 6 que introduz o lançamento de um novo router também com suporte para a mesma tecnologia.

E o preço?

As diferenças com o Mi 11 são estratégicas e melhoram substancialmente a experiência de utilizador. Será lançado em três versões de 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e ainda 12 GB + 256 GB, a partir de 4999 yuan, o que corresponde a 646,46 € (em conversão direta).