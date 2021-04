Desde que lançou o seu primeiro smartphone Nexus e Pixel que a Google depende de fornecedores externos. A marca nunca avançou com a criação de hardware próprio e nem com a montagem dedicada dos seus próprios smartphones.

Os rumores têm já vários meses, mas agora começam a ganhar nova força. Tudo aponta para que o próximo Pixel seja finalmente lançado com um SoC da Google. Este terá sido desenhado e otimizado pela gigante das pesquisas.

Um Pixel com o processador da Google

Foi na apresentação de resultados de 2020 da Google que Sundar Pichai abordou pela primeira vez este tema. Falou que a empresa estaria a desenvolver algum hardware próprio e que em breve seria visível numa aplicação real.

Esse momento pode ter finalmente chegado, com base nos rumores que estão a começar a surgir. A Google deverá apresentar já este ano, no final do verão, o seu próximo smartphone Pixel, já com o SoC GS101 Whitechapel.

SoC criado e melhorado pela gigante das pesquisas

Do que se sabe, a designação GS101 significa Google Silicon. Este SoC deverá ser baseado no Exynos da Samsung e que a Google deverá controlar grande parte do seu desenvolvimento. A produção deste SoC deverá ficar a cargo da gigante Coreana.

Este deverá ser a primeira abordagem da Google nesta sua nova área, focando-se nos smartphones. Será o ponto de partida para que a marca ataque depois outras áreas, com os Chromebook e até os tablets que a marca tem lançado ao longo dos anos.

Samsung produzirá a novidade para os smartphones

Será em setembro (provavelmente) que a Google irá lançar os seus novos smartphones “Raven” e “Oriole”. Estes são, muito provavelmente, os esperados Pixel 6 e 6XL, seguindo a linha de lançamentos que a Google tem realizado ao longo dos anos.

Ao avançar com a sua proposta de SoC, a Google consegue um controlo total sobre o hardware que coloca nos seus smartphones. A concorrência já tem esta filosofia e os resultados têm sido muito positivos, como se tem visto com a Apple, a Huawei e até a própria Samsung.