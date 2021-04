App Mi Fit da Xiaomi recebe atualização com novidades para a Mi Band 6

A chegada da Mi Band 6 esta semana veio marcar um novo capítulo para a Xiaomi. A mais recente versão da smartband da marca traz algumas novidades, mas principalmente renova o que esta representa para a Xiaomi.

Agora que está apresentada e quase a chegar ao mercado, é hora de infraestrutura da Xiaomi se preparar. A app Mi Fit é a primeira a dar os passos necessários e recebe agora uma atualização, que a prepara para a Mi Band 6.

Chegou a nova smartband Mi Band 6

Foi no início desta semana que a Xiaomi mostrou ao mundo um lote de novos produtos. Da enorme lista de novidades, uma delas destacou-se por ser esperada há já algum tempo. Falamos da Mi Band 6, que a marca renovou face ao modelo do ano passado.

Com algumas novidades importante, a Mi Band 6 tem tudo para se destacar novamente no mercado e face à concorrência. Espera-se que volte a dominar o mercado e que seja um novo sucesso de vendas, tal como todas as versões anteriores desta smartband.

A app Mi Fit recebe uma atualização

A app Mi Fit, da Xiaomi, está agora a receber uma nova atualização, que a prepara para a Mi Band 6. Esta versão, a 5, está a chegar a todos os mercados, mesmo aqueles onde não existe ainda a certeza da chegada desta nova smartband.

A primeira novidade descrita na lista de novidades assenta mesmo na Mi Band 6. Passa a haver suporte para esta novidade de imediato. A segunda novidade dedica-se a monitorizar a qualidade da respiração durante o sono do utilizador.

Xiaomi tem o seu ecossistema atualizado

Disponível deste a passada terça-feira, esta atualização é quase obrigatória para quem tem uma Mi Band. Acessível na Play Store e na App Gallery, pode ser encontrada na zona das atualizações das apps de cada um dos sistemas operativos móveis.

Está assim traçado o caminho para a chegada a Mi Band 6. A Xiaomi já tem o seu software pronto e adaptado para receber a sua nova smartband, que assim pode finalmente ser lançada no mercado e para todos os utilizadores.