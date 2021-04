Tesla bate recorde! Quase 185 mil carros entregues no 1º trimestre de 2021

Como se costuma dizer em Portugal… “é sempre a somar”! De acordo com a própria Tesla, foi alcançado mais um recorde de entregas de veículos no primeiro trimestre deste ano. A empresa divulgou nesta sexta-feira (2) que produziu 180.338 veículos e entregou quase 185 mil unidades.

A Tesla consegue assim superar as expectativas que apontavam para a entrega de 177.822 veículos.

O que não faltam é razões para a Tesla estar confiante. Os resultados revelam que a empresa de Elon Musk está no bom caminho, tendo recentemente batido mais um recorde.

É verdade que o caminho não tem sido fácil, até porque no primeiro trimestre de 2020 a empresa “apenas” entregou 88 mil veículos. No último trimestre de 2020, a empresa de Musk revelou que conseguiu entregar 180 mil veículos. Com o primeiro trimestre de 2021 já passado, a Tesla revelou hoje que foi alcançado mais um recorde, tendo sido entregues 184 800 veículos.

Segundo os dados do relatório, a Tesla produziu 180 338 veículos model 3/Y, entregou 2020 Model S/X e 182 780 Model3/Y.

A Tesla diz estar super satisfeita com tal cenário e que estão animados com a forte receção do Modelo Y na China. A empresa revela que estão a avançar rapidamente para a capacidade total de produção.

In the first quarter, we produced just over 180,000 vehicles and delivered nearly 185,000 vehicles. We are encouraged by the strong reception of the Model Y in China and are quickly progressing to full production capacity. The new Model S and Model X have also been exceptionally well received, with the new equipment installed and tested in Q1 and we are in the early stages of ramping productio