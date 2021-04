Apesar de não ser uma das marcas mais fortes do mercado, a LG sempre conseguiu ter uma posição sólida. A marca sempre garantiu modelos diferentes e com caraterísticas únicas, que durante alguns anos se mostraram atraentes.

Esse estado de graça parece ter terminado há alguns anos e a LG começou a perder terreno rapidamente. Foram várias as tentativas para recuperar a parte da sua posição, mas sem sucesso aparente. Agora, e do que se sabe, a LG vai mesmo encerrar a sua divisão de smartphones.

Os últimos anos não foram fáceis para a divisão de smartphones da LG. Mesmo sendo uma das gigantes no campo da tecnologia, a marca veio a perder mercado de forma constante e os prejuízos acumulam-se há quase 10 anos.

Depois de várias tentativas para se revitalizar e reinventar a LG parece ter desistido. Tentou vender esta sua divisão a várias empresas, como a Vingroup e a Volkswagen. Estas negociações falharam, como já tinha sido avançado antes, ditando assim o possível futuro.

“A LG considerou várias opções, como uma venda, dividir as vendas ou sair do negócio dos smartphones, mas decidiu recentemente sair do negócio”, de acordo com fontes da indústria, quinta-feira, acrescentando que a empresa fará um anúncio oficial no seu concelho geral a 5 de abril