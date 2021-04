Cientistas revelam que os humanos têm potencial para se tornarem venenosos

A ciência surpreende cada vez mais à medida que a tecnologia oferece novas oportunidades de investigação. Nesse sentido, um grupo de cientistas revela agora que os humanos, assim como os ratos, têm potencial para se tornarem venenosos.

Para que isto fosse possível, seriam necessárias condições ecológicas muito específicas.

Humanos poderiam ser venenosos

Um grupo de cientistas descobriu que a base genética necessária para o desenvolvimento de veneno oral está presente, tanto nos répteis, como nos mamíferos. A par disso, revelou que recolheram provas exclusivas e concretas de uma ligação entre as glândulas venenosas das cobras e as glândulas salivares dos mamíferos.

Embora os ratos e os humanos não sejam atualmente venenosos, os seus genomas têm esse potencial sob certas condições ecológicas.

Dá definitivamente um significado totalmente diferente a uma pessoa tóxica.

Brincou Agneesh Barua, autor do estudo publicado na revista PNAS.

O veneno foi descrito pelo investigador como um “cocktail de proteínas” que é utilizado pelos animais, de forma a imobilizar e matar as suas presas, bem como para se defenderem.

Primeira prova sólida e concreta da teoria

Para a investigação, os cientistas do Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) e da Australian National University procuraram genes que funcionassem em conjunto e interagissem com os genes do veneno. Isto, ao invés de se concentrarem nos genes que codificam as proteínas que o compõem.

Utilizaram glândulas venenosas da cobra habu, uma víbora encontrada na Tailândia, e identificaram cerca de 3 mil daqueles que são os genes que cooperam. Assim, notaram que estes desempenharam papéis importantes na proteção das células do stress causado pela produção de muitas proteínas.

Entretanto, os investigadores observaram genomas de outras espécies, incluindo mamíferos, como cães, chimpanzés e humanos, chegando à conclusão que contém as suas próprias versões desses genes.

Através de tecidos das glândulas salivares dos mamíferos, os cientistas viram que os genes tinham um padrão de atividade semelhante ao observado nas glândulas venenosas das cobras. Em conclusão, as glândulas salivares dos mamíferos e as glândulas venenosas das cobras partilham um núcleo funcional antigo.

Muitos cientistas acreditavam intuitivamente que isto é verdade, mas esta é a primeira prova sólida da teoria.

Disse Barua.

Embora seja muito improvável, o cientista explicou que, sob condições ecológicas específicas, os humanos também se poderiam tornar venenosos.

