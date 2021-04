Facebook: Dados de mais de 2 milhões de portugueses foram revelados

Uma das notícias da área da tecnologia que marca estes últimos dias é o enorme leak do Facebook com dados de mais de 533 milhões de utilizadores de todo o mundo. Toda a informação foi exposta e está disponível num fórum dedicado ao hacking.

De acordo com as informações, no leak estão dados de mais de 2 milhões de portugueses.

Dados de 2 277 milhões de portugueses na internet

Dados de 533 milhões de contas do Facebook apareceram recentemente online. Dos dados publicados fazem parte números de telefone e outras informações pessoais que pertencem a utilizadores de todo o mundo que têm perfil na maior rede social.

Segundo o Alon Gal, CTO da empresa de inteligência de crimes cibernéticos Hudson Rock, que descobriu os dados vazados este sábado, há dados de utilizadores de 106 países. Alon Gal revelou também que de Portugal constam dados de mais de mais de 2 milhões de utilizadores.

Segundo Gal, a sua empresa descobriu os dados divulgados do Facebook pela primeira vez em janeiro, quando um utilizador no fórum de ‘hacking’ anunciou que um “bot” poderia fornecer números de telefone de centenas de milhões de utilizadores do Facebook em troca de um valor em dinheiro, tendo verificado que os dados eram legítimos.

Por enquanto ainda não há qualquer informação por parte do Facebook. Apesar de nos dados revelados não constar a password de acesso dos utilizadores, é recomendado que os utilizadores alterem a mesma. Além disso, devem também ativar a opção autenticação a dois fatores.

Tal como referimos, os dados vazados podem fornecer informações valiosas para os cibercriminosos que usam as informações pessoais para se passar por elas ou enganá-las para entregar credenciais de login.

Leia também…