No futuro a Nvidia poderá usar as fábricas da Intel para produzir as suas gráficas

Estamos habituados a falar de várias marcas do setor da indústria tecnológica como rivais e concorrentes, mas tal não significa que, em determinados aspetos e situações, não se tornam parceiras. E é o que poderá acontecer no futuro às Nvidia uma vez que a fabricante das populares GPUs poderá usar as fábricas da Intel no Arizona para produzir as suas placas gráficas.

Nvidia pode usar as plantas de fabrico da Intel no futuro

A Intel entrou com força recentemente no mercado das placas gráficas, o que a torna ainda mais rival da Nvidia, que é a líder indiscutível neste segmento. Mas por vezes as empresas que competem num determinado mercado conseguem ver pontos em que podem cooperar.

Neste sentido, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, referiu que a sua empresa poderá usar as novas plantas das fábricas da Intel localizadas no Arizona para o fabrico da próxima geração das suas placas gráficas no futuro. Recordamos que no ano passado, a empresa de Pat Gelsinger mostrou aquela que seria a mais poderosa grua do mundo a operar nos trabalhos dessa mesma fábrica.

Para já ainda não foram revelados muitos detalhes, nomeadamente qual o tipo de chips que a gigante Nvidia poderá produzir nas instalações da Intel. Mas como a empresa californiana está focada em ser uma das mais avançadas neste campo, tudo indica que a marca das GeForce RTX 40 pode mesmo usar as fábricas no Arizona para produzir componentes avançados. Recordamos que recentemente a Intel anunciou ter finalizado as especificações dos chips da litografia de 1.8 nm e 2 nm.

Estas parcerias podem parecer insólitas atualmente, mas já não é a primeira vez que acontecem. Por exemplo, em 2018 a AMD e a Intel uniram-se para integrar os gráficos RX Vega M na 8ª geração dos processadores Core, entre outras situações.