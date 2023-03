4ª edição do Curso Cidadão Ciberinformado! É grátis…

Conhece o termo fake news? Sabe o que são? O curso “Cidadão Ciberinformado”, que é gratuito, irá ajudá-lo a perceber melhor este e outros conceitos, através de algumas dicas que permitam, por exemplo, compreender e identificar a veracidade de uma notícia.

Sabia que os portugueses consideram que as notícias ou informações falsas ou que deturpam a realidade são um problema no país? Este resultado demonstra a preocupação de mais de 80% dos portugueses que responderam ao Eurobarómetro Especial 464, sobre “Fake News and Online Disinformation”, publicado em 2018.