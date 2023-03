Intel finaliza as especificações dos chips da litografia de 1.8 nm e 2 nm

Se por um lado estamos a atravessar uma crise no setor da indústria tecnológica, onde se verifica uma dificuldade em escoar os equipamentos devido à crise económica e não só, por outro lado também vemos as fabricantes a manter as suas agendas no que respeita à continuidade da evolução deste segmento. Neste sentido, a Intel já está a finalizar as especifiações dos chips criados no processo de fabrico de 1.8 nm e 2 nm.

Intel já finalizou as especificações dos chips de 1.8 nm e 2 nm

Há cerca de um mês revelámos que a norte-americana Intel iria produzir chips na litografia de 1.4 nm no ano de 2026 e os de 1 nm em 2028. Mas, até lá, a fabricante continua a focar-se noutros tantos projetos relacionados com este segmento.

De acordo com as últimas notícias, a Intel já finalizou a fase de desenvolvimento das suas linhas 20A e 18A, aos quais estão responsáveis pela criação dos chips com o processo de fabrico de 1.8 nm e 2 nm. Wang Rui, presidente da divisão chinesa da empresa, referiu que o processo já está finalizado, sendo que agora o foco é a produção desses mesmos chips para serem integrados nos futuros componentes, esperando-se assim que este segmento seja muito importante para as contas da empresa.

Para já, a intenção da Intel é usar estas tecnologias nos seus próprios produtos e para os clientes da Intel Foundry Services.

No que respeita aos prazos, as informações indicam que o ano de 2024 será quando tudo vai aconteceu, mais concretamente a litografia de 2 nm deverá chegar no primeiro semestre e a litografia de 1.8 nm chegará no segundo semestre do próximo ano. E caso esta agenda se concretize, então a Intel poderá ultrapassar as rivais TSMC e Samsung Foundry.

Com estas e outras novidades espera-se que os próximos anos sejam bastante promissores não só ao nível da evolução litográfica, como também no que respeita aos equipamentos tecnológicos que vão receber estes chips do futuro.