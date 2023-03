Escalões de IRS foram alargados de 7 para 9! Saiba qual o seu…

Os escalões de IRS são, na prática, intervalos de rendimento coletável aos quais correspondem taxas progressivas de IRS. Atualmente existem 9 escalões. Veja a tabela e saiba qual o seu escalão de rendimentos.

Os escalões de IRS e as tabelas de IRS são utilizadores para taxar os rendimentos dos contribuintes de forma progressiva. Os escalões de IRS permitem perceber quanto tem de entregar de imposto no ano seguinte. Já as tabelas de retenção indicam-lhe quanto vai descontar mensalmente para esse fim. Os escalões de IRS determinam as taxas gerais de imposto aplicadas ao seu rendimento anual. Na prática, quanto maior for o rendimento, maior é a taxa a aplicar.

Os 9 Escalões de IRS

Atualmente existem nove escalões de rendimento coletável. A cada um dos escalões são aplicadas a seguintes taxas de IRS: - ver aqui.

Segundo a Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, o quantitativo do rendimento coletável, quando superior a 7479 €, é dividido em duas partes, nos seguintes termos: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna B correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna A respeitante ao escalão imediatamente superior.

De relembrar ainda que até ao dia 15 de março serão disponibilizados no Portal das Finanças os montantes das despesas válidas para efeitos de dedução referentes a 2022. De 16 a 31 de março deverá consultar “as despesas para a dedução à coleta do IRS apuradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)”.

De acordo com a recomendação do Fisco aqui, “Caso verifique alguma omissão ou inexatidão nas despesas ou no seu cálculo reclame as despesas gerais familiares ou as faturas de despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de fatura apurados pela AT”.

