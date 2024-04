NOS lança solução para ter Internet em toda a casa a 1Gbps

O Wi-Fi Total da NOS, a mais completa e inovadora solução Wi-Fi do mercado, acaba de ser reforçada com novos Extenders Wi-Fi 6, possibilitando até 1 Gbps de velocidade em toda a casa, menor latência e ligações mais fiáveis na rede wireless.

A NOS desenvolveu os novos extenders plug-in com a tecnologia Wi-Fi 6, que tem mais canais em cada banda para diminuir o congestionamento de tráfego e atingir velocidades mais altas e estáveis em todos os seus equipamentos.

Os Extenders Wi-Fi 6 estarão disponíveis para novas adesões ao Wi-Fi Total, com velocidades contratadas de 1 Gbps. Este upgrade da oferta Wi-Fi Total com os novos equipamentos com tecnologia Wi-Fi 6 não trará qualquer aumento no preço da solução de cobertura.

Lançada em 2022, a solução Wi-Fi Total adapta-se às necessidades de cada casa e é única a incluir instalação certificada, diagnóstico e apoio 24/7 com monitorização remota e permanente de qualidade.

Previamente ao momento da instalação, os técnicos fazem uma avaliação minuciosa do Wi-Fi em toda a casa, analisando as características e configuração da mesma, por forma a determinar o número de equipamentos necessários, assim como os locais ideais para a sua instalação e, desta forma, assegurar uma solução totalmente adequada à utilização do dia-a-dia.

Todas as funcionalidades podem ser controladas através da APP HomePass para gestão, controlo e segurança da rede. A HomePass permite consultar a qualidade da ligação, mas também personalizar os acessos à rede, com a criação de redes personalizadas para visitas ou a introdução de um filtro de conteúdos inapropriados para crianças.