Demissões no Twitter: Elon Musk ridiculariza (ex)funcionário com distrofia muscular

O Twitter demitiu mais 200 funcionários recentemente. Contudo, segundo as informações disponíveis, não houve qualquer aviso prévio. Os funcionários simplesmente deixaram de ter acesso aos computadores do trabalho. Um deles foi Haraldur Throleifsson, um deficiente motor que questionou Elon Musk no Twitter se estava ou não despedido, por não obter resposta por parte da empresa e a resposta surgiu...

Foram 200 os funcionários do Twitter que há 9 dias deixaram de ter acesso ao computador para trabalhar, levantando a ideia de que teriam sido demitidos. Contudo, não terá existido aviso prévio, nem posterior.

Dada a ausência de respostas por parte do Twitter, Haraldur Throleifsson recorreu à rede social para questionar sobre a sua situação na empresa, questionando diretamente Elon Musk.

Caro @elonmusk 👋 Há 9 dias o acesso ao meu computador de trabalho foi cortado, junto com cerca de 200 outros funcionários do Twitter. No entanto, o seu chefe de RH não pode confirmar se sou funcionário ou não. Você não respondeu aos meus e-mails. Talvez se um número suficiente de pessoas retweetar você me responda aqui?

O que se seguiu foi um diálogo entre Elon Musk e o funcionário, completamente surreal, com acusações e ridicularizações de parte a parte. Elon Musk desvalorizou o seu trabalho na empresa e ainda usou a sua condição de deficiente motor com distrofia muscular nos argumentos.

A certa altura, referiu mesmo que Haraldur Throleifsson era um homem rico e que queria confronto no Twitter para que lhe conseguir extorquir uma grande indemnização. Que no trabalho alegava incapacidade para escrever ao computador para não ser tão produtivo, mas que em paralelo não largava as redes sociais.

Entre acusações e inúmeros tweets, o funcionário do Twitter terá recebido a notificação por parte da empresa, por e-mail, a indicar que já não trabalhava na empresa.