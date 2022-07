Intel mostra a mais poderosa grua do mundo que será usada na construção das suas fábricas

A construção de uma fábrica requer muito mais do que os materiais e a mão-de-obra. No processo estão também envolvidos vários equipamentos e veículos que auxiliam as operações e que são fundamentais para todo o procedimento. E a Intel revelou agora um monstro que faz parte das suas obras.

No seu site oficial, a fabricante dos processadores Core revelou que está a usar a mais poderosa grua do mundo sobre um tapete rolante, designada Liebherr LR 13000, na construção da sua nova fábrica localizada no Arizona. Vamos conhecer melhor esta grua que custa 30 milhões de dólares e apenas existem 6 em todo o mundo.

A poderosa grua usada na construção da fábrica Intel no Arizona

Como forma de impulsionar a construção das novas fábricas da Intel, que marcam um dos maiores investimentos da história, a marca levou para o Arizona aquela que é designada como a grua tradicional sobre um tapete rolante mais poderosa do mundo, o modelo Liebherr LR 13000 da empresa Buckner HeavyLift Cranes.

Para termos uma ideia daquilo que estamos aqui a falar, esta grua tem uma capacidade para levantar 3.000 toneladas de peso, algo como 428 grandes elefantes machos adultos (sim, é uma imagem impressionante), a uma altura a rondar os 236 metros, mais do que o dobro da altura da Estátua da Liberdade em Nova Iorque.

A grua vai começar a trabalhar no campus Ocotillo da Intel, na zona de Chadler, no Arizona. Uma das suas principais funções será o levantamento de treliças de aço para as superestruturas Fab 52 e Fab 62 da marca de Pat Gelsinger.

A monstruosa grua Liebherr Modelo LR 13000 foi agora montada e testada, estando pronta para mostrar todo o seu poder nesta obra. Conta com motores duplos a diesel, sendo que caso um falhe, o outro ainda suporta as funções. A grua vai começar a trabalhar em breve e entre as suas primeiras tarefas está o içamento de 36 treliças de aço para a nova Fab 52 da Intel, sendo que cada uma delas pesa cerca de 150 toneladas, ou 21 elefantes dos acima citados.

Um monstro de 30 milhões de dólares

Segundo os detalhes, a LR 13000 custa nada menos do que 30 milhões de dólares e existem apenas 6 modelos no planeta. A grua foi fabricada na Alemanha e depois desmontada e transportada num navio até Los Angeles. De seguida 170 camiões levaram este monstro até ao Arizona onde a sua montagem demorou cerca de um mês.

Quando tudo estiver içado na Fab 52, a grua será depois usada na Fab 62. Relativamente à sua velocidade, a LR 13000 anda a cerca de 1,3 km/h.

As novas fábricas da Intel no Arizona correspondem a um investimento total de aproximadamente 20 mil milhões de dólares e estima-se que iniciem a produção de chips em 2024.