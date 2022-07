Axis – O Aparador de Cabelo e Barba Zero Gap

Com o verão, chegam também os cortes de cabelo e barba diferentes/radicais para garantir o melhor estilo. Atualmente há gadgets para quase tudo, e o que apresentamos hoje vai ajudá-lo a estar "na moda".

Com o aparador de Cabelo e barba Zero Gap Axis pode criar o seu própria estilo. Conheça as funcionalidades.

Quer ter uma barbearia em sua casa? Com o aparador de Cabelo e barba Zero Gap Axis já pode. Este gadget permite atualizar o seu corte de cabelo ou aparar a sua barba. Aquelas linhas bem definidas de barbeiro profissional fazem-noe sentir poderoso e confiante, como se fosses invencível? Então é mesmo este gadget que precisa comprar.

O Axis é perfeito para detalhes excecionais tanto no seu cabelo como na barba. Pode facilmente definir os cantos, contornar e modelar sem qualquer problema. Facilmente conseguirá alcançar as mesmas linhas bem traçadas e definidas, e o mesmo poder sem sair de casa.

As lâminas de cerâmicas deixam-lhe o cabelo mais macio e a barba melhor aparada. Além disso, duram mais, uma vez que não corroem, e permanecem afiadas durante mais tempo.

A cerâmica não é um material condutor. Assim sendo, não vai sobreaquecer, mesmo que o utilize por longos períodos de tempo.

Principais características do aparador Axis

Inclui um cabo de carregamento USB

Rápido, Seguro e Preciso

Zero Gap As linhas bem definidas vão parecer feitas por um profissional. O Axis têm lâminas Zero Gap que te permitem definir os cantos, contornar e modelar com precisão

Peso: 135 g

Dimensão: 150 * 32 * 32 mm

Tensão de entrada: 5 V ⎓ 1 A

Comprimento de corte mínimo: 0,5 mm

Som: ≤ 60 dB

Bateria: Polímero de iões de lítio de 600 mAh

Tempo de carregamento: 2 h

Autonomia: até 2,5 h. (O desempenho real da bateria pode variar consoante as definições, o ambiente e a utilização.)

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este gadget Axis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda)