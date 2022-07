Quem faz criação e edição de áudio e vídeo, sabe as dificuldades que existem para encontrar conteúdo de qualidade gratuito ou de baixo custo, sem estar sujeito às questões dos direitos sobre o conteúdo. Muitos, para facilitar a vida, optam por subscrever serviços pagos, por vezes de preços exagerados... mas talvez não seja necessário.

O Videvo tem uma vasta biblioteca de conteúdos gratuitos, com a opção de ir uma pouco mais além por um preço muito competitivo. Conheça este serviço em pormenor.

O Videvo.net, para quem já conhece, será provavelmente um recurso habitual para obter clips gratuitos. São muitos milhares de clips de vídeo e áudio de grande qualidade, com a possibilidade estender largamente o acesso a conteúdos mediante uma subscrição Premium. Em qualquer das formas, o licenciamento royalty-free está sempre garantido.

O que oferece o Videvo

No Videvo poderá encontrar uma biblioteca com milhares de clips de vídeo, motion graphics, música, e efeitos de com, sob várias licenças (Licença de Atribuição Videvo, Creative Commons 3.0 e Royalty Free).

Poderá explorar todos os conteúdos existentes e até descarregar os gratuitos sem necessidade de registo. Poderá assim contar com mais de 18 000 clips de vídeo gratuitos, num total de mais de 500 000 clips multimédia.

Para ter acesso à totalidade dos conteúdos, terá de optar por um plano de subscrição Premium, disponível a partir de $4,99/mês, terá acesso à secção Templates, garantindo o licenciamento Royalty Free, com uma resolução mínima HD dos conteúdos.

Os planos estão disponíveis com modalidades mensais ou anuais, sendo que na modalidade anual poderá obter um desconto de 20% e, mais importante, acesso a um número ilimitado de downloads.

Licenciamento "Royalty-Free"

Depois de o conteúdo estar "do lado de cá", a questão do licenciamento é facilmente esquecida. Os algoritmos de verificação de plataformas como o YouTube ou Facebook não deixam essas questões, mas há muitos outros destinos sem qualquer controlo. Mas o mais importante, é perceber o que exige cada tipo de licença e procurar cumprir.

Resumindo, os clips gratuitos estão sujeitos às limitações do seu respetivo licenciamento, conforme indicado em cada clip. Já para os vídeos Premium, todos oferecem licença royalty-free. Os vídeos sob esta licença podem ser usados as vezes e o tempo que pretender. No entanto, este licenciamento não lhe confere a propriedade total do clip, portanto, os direitos permanecem com o criador.

Quando se trata da licença Royalty-Free, deve ter em conta que:

Pode editar os clips da forma que quiser e usá-los nos projetos que quiser

Não é obrigado a creditar o autor do clip

Pode usar e publicar o clip em todo o mundo e em qualquer plataforma, incluindo web, transmissão, shows, teatro, aplicações e jogos

Não pode redistribuir o clip na sua forma original para download noutros sites

Os clips marcados como Apenas Editorial não podem ser usados em projetos comerciais que promovam produtos ou serviços

Para outros tipos de licença, deverá visitar a secção de licenciamento.

Videvo