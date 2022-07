Segundo os dados de 2020 do Eurostat, meio milhão de portugueses, acima dos 65 anos, vivem sozinhos em Portugal. Perante estes números é evidente a necessidade de estarem contactáveis, sem que a tecnologia seja um entrave. A linha de smartphones ZEUS chega a Portugal para responder a esta necessidade.

O SPC ZEUS 4G PRO é um smartphone Android direcionado aos idosos, fácil de usar e com interface e recursos adaptados.

A SPC, empresa tecnológica especializada no desenvolvimento de produtos de eletrónica de consumo, anunciou hoje a aposta da marca na área dos dispositivos móveis para o mercado nacional, com enfase no segmento de produtos para seniores, destacando a nova gama de smartphones ZEUS.

À medida que mais e mais pessoas, mais séniores, e os seus familiares, apresentam outras necessidades de gestão remota dos dispositivos móveis, de suporte SOS, de garantir o contacto em situações de distância física, continuaremos a lançar uma série de novos e empolgantes produtos que tornam uma vida mais facilitada e segura, a utilizadores e às suas famílias cuidadoras, como são as nossas soluções de telefonia móvel para seniores, e do qual os novos smartphones para seniores ZEUS 4G PRO e ZEUS 4G são dois grandes exemplos.

| disse Manuel Ferreira, Country Manager da SPC em Portugal

SPC ZEUS 4G PRO - o smartphone a pensar nos mais velhos

O ZEUS 4G PRO tem recursos especialmente projetados para pessoas que precisam de um smartphone Android com o qual possam descarregar aplicações e que seja muito fácil de usar, graças à sua interface simplificada com ícones grandes e coloridos, teclas físicas práticas para ligar e desligar e acesso direto às principais configurações do dispositivo.

Tudo isto é complementado com um botão SOS para notificação de emergências e com o Smart Help da SPC, um conjunto de funcionalidades inteligentes destinadas não só a facilitar a sua utilização pelos idosos, mas também a ajudar os seus familiares a cuidar deles quando não podem estar com eles cara a cara.

Com esta opção, os contatos mais próximos dos idosos poderão configurar remotamente algumas configurações do ZEUS 4G PRO e receberão notificações em caso de inatividade incomum do smartphone.

Para ser usado, o utilizador não precisa propriamente de estar acostumado a lidar com smartphones. Para simplificar o seu uso, inclui teclas físicas frontais e o Modo Fácil da SPC, uma interface muito intuitiva e fácil de usar (e que pode ser alterada a qualquer momento para a interface Android habitual).

Atalhos e contactos frequentes

Para que contactar com os seus familiares mais diretos também seja uma tarefa muito simples, à esquerda da página principal pode colocar fotos em tamanho grande e os nomes de seis contatos favoritos para os quais pode ligar ou enviar uma mensagem com apenas um clique no ícone.

Este dispositivo também inclui a App de Atalhos, que permite ativar e desativar as configurações mais utilizadas do smartphone (Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, dados móveis...) com um simples clique.

Além disso, para que os utilizadores seniores sempre tenham acesso rápido às suas apps mais usadas no ecrã, o ZEUS 4G PRO integra a opção APPS. Ao aceder a esta opção pode selecionar de toda a lista de apps, pré-instaladas e descarregadas da Play Store, aqueles que deseja que apareçam no ecrã, além de ocultar os menos utilizados.

Este modelo também possui uma cómoda base de carregamento para mantê-lo sempre à vista enquanto estiver a carregar a bateria de 2.400 mAh e poder garantir que esteja sempre carregada. Vem também com ligação USB tipo C para que também possa ser carregado fora da base. Além disso, o dispositivo inclui uma capa flexível que o protege contra choques e quedas acidentais e garante maior resistência a impactos.

O novo smartphone tem muito mais funções que são muito práticas para os utilizadores. Entre elas, o acesso direto ao rádio FM ou à lanterna, que é ativada por um toque longo (para evitar ativações acidentais no bolso) no botão dedicado incluído.

Ajuda extra e o botão SOS

O ZEUS 4G PRO incorpora o Smart Help, um conjunto de três funções de ajuda inteligente da SPC que, entre outras opções, avisa um número de telefone confiável em caso de inatividade incomum no dispositivo. Nesse sentido, a função Notificações Inteligentes envia um SMS para um número previamente configurado caso detecte que há menos de 15% de bateria restante ou que há pelo menos uma chamada perdida não atendida.

Por sua vez, a opção Toque Inteligente aumenta o volume do telefone caso o mesmo número ligue novamente dentro de três minutos após uma primeira chamada perdida. Uma vez atendida a chamada, o volume volta ao nível anterior.

Além dessas funções, o novo telefone SPC também inclui um botão SOS que o utilizador pode ativar na parte traseira. Com um toque prolongado (para evitar que seja acionado por um toque fortuito), este botão inicia chamadas e SMS com uma mensagem de emergência personalizável e com a localização móvel para até três números confiáveis. Quando um deles atende, a função mãos-livres é ativada automaticamente para que o utilizador possa comunicar facilmente com a outra parte e esta, por sua vez, possa ouvir o que pode estar a acontecer em segundo plano.

Especificações gerais do SPC ZEUS 4G PRO

O ZEUS 4G PRO é um smartphone com câmara traseira de 13 MP e a câmara frontal é de 5 MP. Tem armazenamento interno de 32 GB (expansível para mais 512 GB via cartão MicroSD), e o ecrã tátil IPS é de 5,5" com proporção de 18:9, resolução HD+ (1400 x 720 pixels) e 16,7 milhões de cores.

Este dispositivo é alimentado por um processador quad-core de 2 GHz e uma placa gráfica IMG GE8300, com os 3 GB de RAM. Tudo isso complementado com o sistema operativo Android 11 e conectividade 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Também possui um jack de 3,5 mm, voltado para aqueles utilizadores que desejam continuar a usar os auriculares com fio de uma vida e incorpora a funcionalidade Dual SIM, que permite inserir dois números diferentes.

A gama de telemóveis para séniores da SPC completa-se com o ZEUS 4G, um segundo smartphone com funcionalidades para seniores que a empresa apresenta e que funciona com Android 11 Go. Incorpora duas câmaras de 5 megapixéis e possui 1 GB de RAM e 16 GB de memória interna (expansível até 512 GB adicionais com cartão Micro SD). Contanto com as restantes características descritas para a versão Pro.

Preço e disponibilidade

Os dois modelos já estão disponíveis em Portugal com preços de 169,90 € para o ZEUS 4G PRO e 139,90 € para a versão ZEUS 4G.