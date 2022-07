Há muito que a Meta, através dos seus serviços como o WhatsApp, quer reinventar a comunicação. Para o fazer tem preparado novas funcionalidades e melhorado outras que tem já disponíveis para os utilizadores nestas plataformas.

Com a criação de novo hardware, como se pode ver nos óculos que criou com a Ray-Ban, surgem novas oportunidades. Um exemplo disso mesmo chegou agora, ao ser integrado o WhatsApp com estes óculos, trazendo ainda mais novas formas de comunicação.

Novidades para o WhatsApp em novas plataformas

Foi Mark Zuckerberg que anunciou agora a novidade que o WhatsApp tem. Este serviço de comunicação ganhou presença numa nova plataforma e passa a poder ser usado diretamente nos óculos que a Meta criou em parceria com a Ray-Ban.

Estes óculos querem trazer todo o ecossistema da Meta, nas suas várias vertentes diretamente para o utilizador. Ainda com funcionalidades limitadas, está de forma gradual a receber melhorias e novidades para se tornarem ainda mais atrativos e, em especial, melhores e mais úteis.

Lançando mais recursos mãos livres para o Ray-Ban Stories hoje. Agora pode fazer chamadas, ouvir leituras de mensagens e enviar mensagens criptografadas de ponta a ponta com o WhatsApp. Em breve também poderá responder diretamente ao Messenger ou ao WhatsApp com comandos de voz.

Tudo nos óoculos da Meta e da Ray-Ban

Do que foi revelado, a integração com o WhatsApp ainda não será completa, mas está já a chegar a um campo muito relevante. Com esta novidade agora anunciada, os utilizadores passam a poder fazer chamadas, ouvir as novas mensagens e até enviar novas para os seus contactos, com toda a segurança.

Claro que os planos da Meta para este hardware criado com a Ray-Ban não se ficam por aqui. Do que foi revelado na mesma mensagem, as funcionalidades vão crescer e em breve será possível ter o mesmo com o Messenger e até dar comandos de voz ao WhatsApp.

With @ray_ban Stories you can now make calls, send messages and hear messages read aloud via @WhatsApp hands-free



Learn more https://t.co/A2gk3AMtwi pic.twitter.com/3gTEm209wK — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) July 13, 2022

Muito mais do que a troca de mensagens

Estas novidades juntam-se ao que o Ray-Ban Stories já ofereciam aos seus (limitados) utilizadores. Estes óculos permitem captar e publicar fotografias e vídeos no Facebook, fazendo parte dos planos da Meta de criar um universo assente na Realidade Virtual.

Este parece ser o caminho que a criadora do Facebook e do WhatsApp tem definido. A integração destas funcionalidades abre esta porta e coloca os utilizadores em constante ligação às redes sociais e a serviços de mensagens, sendo por isso o futuro que nos espera.