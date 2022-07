A maior queixa que os utilizadores do Chrome têm é mesmo o consumo exagerado de recursos. A Google tem tentado contrariar esta situação, nem sempre com os resultados esperado, mas ainda assim existem melhorias visíveis.

Assim, a gigante das pesquisas traz agora uma novidade, que poderá novamente ter impacto nesta área. Esta promete consumos menores de recursos, o que depois terá um resultado prático muito interessante, conseguir poupar bateria.

Muitas novidades interessantes no Chrome

Apesar de ser o browser com maior utilização na Internet, o Chrome é também dos que tem mais queixas por parte dos utilizadores. Estes estão constantemente a reportar problemas com os consumos de RAM e de CPU, sem que surja uma solução definitiva.

Os esforços da Google para resolver estes problemas são conhecidos e a gigante das pesquisas tem procurado várias abordagens. A mais prática e até com melhores resultados tem sido o limitar a atividade dos separadores que não estão a ser usados.

Google vai conseguir gerir melhor os recursos

A Google quer agora melhorar esta funcionalidade e quer limitar ainda mais este comportamento. Para isso tem em desenvolvimento mais uma funcionalidade que vai reduzir os consumos exagerados de recursos nos separadores que não estão a ser usados.

O "Intensive Wake Up Throttling" vai impedir que o JavaScript possa ativar um separador mais que uma vez por minuto após ter sido suspenso e ocultado por mais de 5 minutos. Com essa mudança, a Google descobriu que pode reduzir o uso de CPU do Chrome até 5 vezes e conseguir poupar bateria em até 1,25 horas.

Pode testar já esta mudança no browser

Por agora esta novidade está ainda na versão 105 do Chrome, que está ainda em testes. Para a testar devem instalar o Chrome Canary ou Beta, acedendo depois ao endereço chrome://flags/#quick-intensive-throttling-after-loading. Devem ativar essa nova opção e reiniciar o browser.

É com esta novidade que a Google espera melhorar ainda mais o Chrome e assim conseguir poupar bateria. Desta forma os utilizadores vão poder estar mais tempo na Internet, enquanto têm um browser mais adaptado.