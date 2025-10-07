Dacia Spring mantém-se barato, mas ganha mais potência

O Dacia Spring é um carro elétrico citadino bastante acessível, focado em mobilidade urbana. A Dacia apresentou uma versão fortemente renovada, mas manteve o preço baixo.

A Dacia quer continuar a oferecer mobilidade elétrica acessível, mas com desempenho, tecnologia e refinamentos muito mais competitivos.

Desde o seu lançamento, em 2021, o Spring vendeu mais de 179.000 unidades na Europa. Em 2025, o Spring teve um forte desempenho, com mais de 17.000 unidades vendidas, garantindo o segundo lugar no mercado europeu de automóveis elétricos vendidos a particulares (segmentos A, B, B-SUV).

Principais novidades do novo Dacia Spring

Dois novos motores de 70 cv/52 kW e 100 cv/75 kW substituem as unidades anteriores, de 45 cv/33 kW e 65 cv/48 kW. Estes motores oferecem mais potência e binário, entre os 80 e 120 km/h (+20%).

Melhorias na aerodinâmica, barra estabilizadora e suspensão aprimorada garantem mais segurança e estabilidade

A bateria recarrega rapidamente (de 20% a 80% em 29 minutos com carregador CC de 40 kW), e garante uma autonomia de até 225 km no ciclo WLTP

Autonomia de 225 km (ciclo combinado WLTP nas versões com jantes de 15 polegadas), o Spring pode ser utilizado durante a semana inteira com uma única carga (considerando que os clientes andam 34 km por dia).

O Spring mantém-se leve (cerca de uma tonelada), oferecendo praticidade diária, espaço interno superior ao de outros veículos do segmento, até 1.004 litros de bagageira, e múltiplos compartimentos de arrumação

Todas as versões agregam tecnologia multimédia, painel digital, opção de navegação conectada, compatibilidade Apple CarPlay e Android Auto, e acessórios inovadores como o sistema YouClip para fixação de utensílios no interior

O "novo" Dacia Spring confirma a promessa de democratizar a mobilidade elétrica na Europa, sendo ideal para deslocações urbanas e curtas distâncias, conjugando eficiência energética, custos reduzidos e tecnologia digital inovadora. O seu sucesso nas vendas e as constantes atualizações fazem dele uma opção inteligente e prática para quem procura um carro elétrico acessível e funcional.