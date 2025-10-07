Spotify Lossless chegou finalmente a Portugal! Saiba como o ativar já

Foram muitos anos de espera até que o Spotify oferecesse aos utilizadores o melhor som possível. A espera pelo som lossless chegasse e esse momento foi anunciado há dias. Agora, e de forma simples, já se pode usar esta novidade. Descubra como ativar o Spotify Lossless, que chegou finalmente a Portugal.

Spotify Lossless chegou a Portugal

Esta é uma notícia que os audiófilos já tardavam em acreditar que se fosse tornar verdade. A qualidade de áudio Lossless do Spotify começa finalmente a surgir em Portugal. Após anos de espera, os subscritores Premium podem finalmente desfrutar de uma experiência sem perdas. Mas atenção, o lançamento acontece lentamente e ainda nem todos foram beneficiados com a novidade.

Embora o Spotify tenha confirmado que o streaming sem perdas tornava-se uma realidade, Portugal não estava entre os primeiros países a receber o serviço. Estava prometida uma implementação gradual, e é exatamente isso que está a acontecer no nosso país e em outros países da Europa. Para aceder é necessária, pelo menos, a versão 9.0.58 no telemóvel ou 1.2.67 no computador e uma subscrição Premium.

Quem tiver a sorte de ter o Lossless ativado na sua conta, poderá ativá-lo de forma muito fácil. A opção está escondida nas definições da aplicação. Bastará, portanto, abrir a aplicação Spotify e tocar na fotografia de perfil, localizada no canto superior esquerdo do ecrã inicial.

No menu que aparece, selecionar Definições e privacidade. Por fim, descer até à secção Qualidade do conteúdo de media. Aqui dentro, vão estar acessíveis várias opções para streaming por Wi-Fi, dados móveis e downloads. Bastará escolher “Qualidade original” para os seus modos de audição preferidos.

Melhor qualidade na música de forma simples

A dica para quem quer poupar dados é ativar este modo para Wi-Fi e downloads, mantendo os dados móveis com qualidade inferior. Neste formato ouve-se música com uma taxa de até 24 bits e frequência de amostragem de 44,1 kHz. No entanto, a qualidade superior traz ficheiros maiores. O Spotify mostra que uma hora em Lossless consome 1 GB de dados. A qualidade “muito elevada” (320 Kbps) consome 140 MB.

Não se deve esperar uma revolução sonora com simples auriculares Bluetooth. Para se ouvir a diferença, um equipamento áudio de qualidade é um requisito. Os codecs usados pelo Bluetooth comprimem o som, anulando alguns benefícios do Lossless. Com esta atualização, o Spotify oferece o mesmo que os seus rivais, como a Apple Music, Amazon Music HD e Tidal, que fizeram do áudio de alta fidelidade um argumento.