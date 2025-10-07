PplWare Mobile

Spotify Lossless chegou finalmente a Portugal! Saiba como o ativar já

· Música 2 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Luis says:
    7 de Outubro de 2025 às 10:30

    Mudei para Apple Music Family e será apenas 2 euros por pessoa… Mas agora o Spotify Free deixa-me fazer tudo o que fazia na versão Premium, por isso acho que vou voltar e deixo de pagar para ouvir musica.

  2. Manuel da Rocha says:
    7 de Outubro de 2025 às 11:09

    Uma hora de musica “lossless”, nuns phones de 2500 euros, ou numas colunas de 360000 euros, usa, de 26gb a 500gb, de dados (pode usar mais, se a música tiver mais instrumentos e mais batidas). Mesmo no Spotify vão reduzir a qualidade, para não passar de 1 Terabyte diário. É o mesmo que os outros fazem. No caso da Apple, se adquirirem phones de 8000 dólares ou aquelas colunas, com fio, de 360000 dólares, conseguem desbloquear a opção “full music”, que usa, até 42Gb por hora, quem tiver pago, o tarifário premium, de 3200 dólares, anuais.

