ChatGPT de bolso: o dispositivo da OpenAI quer resolver o problema da tecnologia
O primeiro dispositivo da OpenAI, que deverá permitir que tenhamos o ChatGPT sempre à mão, será tão revolucionário quanto o iPhone. No entanto, trará a "paz e tranquilidade" que a tecnologia parece ter falhado em entregar aos utilizadores.
Numa entrevista ao lado de Jony Ive, esta semana, no Demo Day da Emerson Collective, Sam Altman confirmou que o dispositivo de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI será lançado em menos de dois anos.
Com os primeiros protótipos já prontos, o diretor-executivo da mãe do ChatGPT acredita que o dispositivo vai surpreender as pessoas, pois não é nada a que estejam habituadas.
Apresentado pela primeira vez em maio, após a OpenAI adquirir a startup de Jony Ive, io, o dispositivo procurará devolver a tranquilidade que a tecnologia parece ter roubado aos utilizadores.
Quando uso os dispositivos atuais ou a maioria das aplicações, sinto como se estivesse a caminhar pela Times Square, em Nova Iorque, e constantemente a lidar com todas as pequenas indigências ao longo do caminho, luzes a piscar na minha cara... é algo perturbador.
Desabafou Altman, segundo a Fortune, explicando que esta experiência frenética é o grande problema da tecnologia.
"Simplesmente apreciar a paz e a calma" é a promessa da OpenAI
Para resolvê-lo, em conjunto com Jony Ive, antigo diretor de design da Apple, a OpenAI lançará um dispositivo que proporcionará aos utilizadores a experiência de "sentar-se na cabana mais bonita à beira de um lago e nas montanhas, e simplesmente apreciar a paz e a calma".
O dispositivo da OpenAI, assim como aqueles que vierem depois, irão compreender o contexto da vida de cada utilizador, sabendo quando deve filtrar as informações e quando deve pedir a sua opinião.
No mesmo evento, Jony Ive partilhou que adora "soluções que parecem quase ingénuas na sua simplicidade". De facto, foi exatamente por isto que a OpenAI tê-lo-á chamado: replicar o sucesso que o designer teve na criação dos produtos mais icónicos da Apple, como o iPod, o iPhone e o iPad.