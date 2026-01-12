Jensen Huang da NVIDIA diz que a negatividade em torno da IA está a prejudicar a sociedade

Apesar das elevadas expectativas criadas em torno da Inteligência Artificial (IA), a verdade é que o debate público tem sido marcado por um tom negativo. É neste contexto de desconfiança e pessimismo que Jensen Huang, diretor-executivo da NVIDIA, critica aquilo que considera ser uma narrativa excessivamente alarmista. Na sua perspetiva, este clima está a causar danos reais à sociedade.

Desde que o ChatGPT foi lançado para as massas, a IA generativa tem sido olhada com expectativa, pelas suas potencialidades, mas, também, com receio: desde o número de empregos que se prevê que se tornem obsoletos até preocupações mais extremas, como a possibilidade de um evento apocalíptico.

Neste contexto, o diretor-executivo da NVIDIA, Jensen Huang, que muito tem beneficiado do crescimento da IA, admitiu não estar satisfeito, defendendo que a "narrativa catastrofista" "não é útil para a sociedade", conforme citado pelo TechSpot.

Empresas não deveriam pedir a regulamentação da IA

Num episódio recente do podcast No Priors, o diretor-executivo de um dos maiores nomes da indústria tecnológica, atualmente, afirmou que "a batalha das narrativas" entre aqueles que acreditam que a IA irá beneficiar a sociedade e os que pensam que a irá degradar ou até destruir foi uma das suas maiores conclusões de 2025.

Para o executivo, é "demasiado simplista" descartar completamente qualquer uma destas visões, mas acredita que as posições de alguns críticos estão a ter um efeito prejudicial.

Acho que causámos muitos danos com pessoas muito respeitadas que pintaram uma narrativa catastrofista, uma narrativa de fim do mundo, uma narrativa de ficção científica. E reconheço que muitos de nós crescemos a gostar de ficção científica, mas isto não é útil. Não é útil para as pessoas. Não é útil para a indústria. Não é útil para a sociedade. Não é útil para os governos.

Disse Huang, depois de, em junho passado, pouco depois de Dario Amodei, líder da Anthropic, ter dito que a IA poderia eliminar cerca de metade dos empregos administrativos de nível inicial nos próximos cinco anos, levando a picos de desemprego até 20%, o líder da NVIDIA afirmou que "discordava praticamente de tudo" o que ele havia dito.

Além disso, alertou que nenhuma empresa deveria pedir aos governos mais regulamentação da IA: "As intenções deles estão claramente em profundo conflito e não estão totalmente alinhadas com o melhor interesse da sociedade".

Quero dizer, são obviamente diretores-executivos, são obviamente empresas e, obviamente, estão a defender os seus próprios interesses.

Segundo Huang, o nível de negatividade em torno da IA pode acabar por concretizar os piores receios de alguns céticos.

Quando 90% das mensagens giram em torno do fim do mundo e do pessimismo, acho que estamos a assustar as pessoas e a afastá-las dos investimentos em IA que a tornariam mais segura, mais funcional, mais produtiva e mais útil para a sociedade.

Outros executivos já pediram avisaram sobre o discurso pessimista

O diretor-executivo da NVIDIA não é o primeiro a alertar as pessoas. Outros líderes tecnológicos, cujas empresas estão profundamente relacionadas com o negócio da IA, manifestaram desagrado relativamente ao discurso em torno da tecnologia.

Anteriormente, o diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella, disse que a conversa em torno da IA precisa de ir além do "lixo".

Como ele, o diretor-executivo do grupo de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, que classificou as críticas públicas à IA como "alucinante", em novembro.

Rápida evolução da IA assusta as pessoas que a desconhecem

No fundo, grande parte do receio em torno da IA surge do facto de se tratar de uma tecnologia ainda em evolução, com muitas dimensões pouco compreendidas pela maioria das pessoas.

Uma vez que os mecanismos, os limites e as consequências reais da IA não são claros, é natural que o desconhecido alimente a desconfiança e amplifique cenários de medo.

Entre promessas ambiciosas e riscos difíceis de avaliar, a dificuldade em compreender plenamente o seu funcionamento, bem como as suas potencialidades, contribui para uma perceção pública marcada pela inquietação, tornando o debate mais emocional do que informado.