Instagram na TV: rede social quer aparecer “em todos os dispositivos relevantes”

Numa tendência crescente, as plataformas procuram adaptar-se aos utilizadores e o próximo passo neste sentido poderá ser dado pelo Instagram, que parece querer chegar aos televisores.

Durante a conferência Bloomberg Screentime, em Los Angeles, o diretor do Instagram, Adam Mosseri, deu a entender que a rede social poderia estar a caminho das TV.

Se o comportamento [e] o consumo destas plataformas estão a mudar para a TV, então precisamos de mudar para a TV, também.

O diretor-executivo da plataforma terá confirmado que a empresa está a "explorar" uma aplicação para a TV, mas esclarecido que não há novidades oficiais para anunciar.

Fazer scroll no Instagram na TV?

Segundo a Bloomberg, apostar na TV integra uma estratégia que procura expandir a presença do Instagram em vídeos, criando potencialmente uma nova concorrência para o YouTube na televisão.

Gostaríamos de descobrir como garantir que aparecemos de forma atraente em todos os dispositivos relevantes.

Disse Mosseri, lamentando não ter explorado uma app dedicada à TV anteriormente.

Na sua perspetiva, citada pela Bloomber, o conteúdo de vídeo vertical da plataforma pode funcionar de forma eficaz num formato televisivo.

Embora o impulso dos vídeos, particularmente Reels, se tenha tornado central para a estratégia do Instagram, que compete atualmente com o TikTok, Adam Mosseri terá assegurado que não pretende licenciar desportos ao vivo ou conteúdo exclusivo em matéria de filmes e séries.