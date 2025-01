Surpresa: um em cada quatro Tesla Model 3 não passa na inspeção

O Tesla Model 3 está a ter problemas. Esta situação está a deixar os proprietários dos elétricos incrédulos, pois, na Dinamarca, um em cada quatro Model 3 não passa na Inspeção Periódica Obrigatória (IPO).

Inspeção Periódica Obrigatória: Dinamarca aperta e a Tesla chumba!

Com mais de uma década de vendas de carros elétricos, a circulação destes veículos e a acumulação de quilómetros permitem que os especialistas tirem conclusões sobre a sua fiabilidade, como no estudo recente da EVClinic, que identificou os pontos críticos a ter em conta ao comprar um elétrico usado.

O relatório revela que, na realidade, são os motores que concentram o maior número de avarias, e não as baterias, como se costuma pensar. Os especialistas da EVClinic também destacam que os carros elétricos são bastante fiáveis, algo que coincide com o relatório da empresa multinacional de serviços alemã TÜV SÜD publicado há um ano.

A TÜV SÜD aponta que os carros elétricos, em geral, não têm maus resultados nas inspeções periódicas. Contudo, não deixou de mencionar que o Tesla Model 3 foi o carro menos fiável, superado até pelo Dacia Logan, que até então ocupava o último lugar no ranking de fiabilidade.

A multinacional alemã identificou falhas no sistema de iluminação, nos travões e nos eixos. Estes parecem ser os pontos críticos do popular sedã da Tesla, já que, na Dinamarca, se aponta que um em cada quatro Model 3 não cumpre os requisitos na Inspeção Automóvel.

Problemas recorrentes no Tesla Model 3

A Dinamarca está, aos poucos, a tornar-se um dos bastiões do carro elétrico na Europa, seguindo de perto a Noruega e a Suécia, dois dos países com maior penetração de veículos elétricos no Velho Continente.

Isso resulta em milhares de carros elétricos a circular nas suas estradas, sendo inspecionados regularmente nos Centros de Inspeção Automóvel do país. Por isso, os dados divulgados pela FDM Test & Bilsyn, a principal organização de inspeções dinamarquesa, têm grande relevância.

Em 2024, foram inspecionados nos centros de inspeção dinamarquesas mais de 28.000 carros elétricos, dos quais 4.668 eram Tesla Model 3 de 2020, ou seja, era a primeira vez que passavam pela inspeção desde o seu fabrico.

O relatório especifica que o Model 3 apresenta problemas recorrentes nos travões, nos grupos óticos, nas rodas, nos eixos e na direção.

Das 4.668 unidades do Model 3 inspecionadas na Dinamarca no ano passado, 1.051 não passaram, o que equivale a uma taxa de falha de 23%, muito acima de outros elétricos inspecionados, que registaram apenas 9% de falhas.

Os números indicam que a qualidade e durabilidade do Tesla Model 3, pelo menos nos primeiros anos, não estão ao nível de outras marcas de carros. Estamos a acompanhar e monitorizar esta situação.

Explicou Lone Otto, diretora da área de Consultoria Técnica da FDM.

Lone também explicou que, com 1.392 defeitos encontrados no Tesla Model 3 de 2020 durante o ano passado, o equivalente a 0,3 defeitos por veículo, “foram encontrados três vezes mais defeitos em comparação com os outros carros elétricos inspecionados” em 2024.

Será um problema de design ou falta de manutenção?

Visto que esta não é a primeira vez que os Centros de Inspeção criticam a fiabilidade do Tesla Model 3, tudo indica que seja um problema de design, que leva os técnicos a detetar anomalias nas IPOs.

A Tesla afirma que o Model 3 passou por uma grande atualização em 2021 (conhecida como Highland), melhorando “vários dos aspetos técnicos questionados”. Assim, será necessário ver se a versão atualizada deste elétrico não apresenta os mesmos problemas nas futuras IPOs na Dinamarca.

Uma coisa é clara: a política de manutenção da Tesla não contribui para que estes carros passem satisfatoriamente a inspeção. Em 2019, a marca de Elon Musk eliminou os intervalos de manutenção periódica dos seus carros, algo que outros fabricantes não se atreveriam a fazer e que pode estar na origem desses problemas de fiabilidade que agora começam a surgir.