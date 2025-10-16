Waymo chega à Europa! Táxi autónomo prepara-se para ser um sucesso

Todos conhecem a Waymo e o serviço que presta. Esta é uma frota de veículos equipada com sensores e câmaras que o podem transportar passageiros de forma autónoma. Os seus táxis autónomos já operam nos EUA em cidades como São Francisco, Los Angeles e Austin há algum tempo e, surpreendentemente, a empresa anunciou que vai lançar o serviço na Europa.

A sua chegada é muito mais iminente do que se poderia esperar. A Waymo confirmou que os seus veículos serão destacados nas "próximas semanas". Por enquanto, somente em Londres, e com um pequeno truque. Inicialmente, os carros não oferecerão serviço autónomo. Um piloto supervisionará se tudo está a ser feito corretamente.

A ideia da Waymo é eliminar os condutores, mas primeiro precisa de entrar nas ruas de Londres com o seu formato menos atrativo e seguro. Não por muito tempo, pois o seu objetivo é, em breve, ter veículos 100% autónomos. Para isso, porém, tem ainda de resolver alguns procedimentos burocráticos com o governo do Reino Unido e dos seus reguladores relativos a este tipo de táxi autónomo.

Numa publicação no blogue da empresa revelou tudo sobre a sua chegada à Europa. Não existe qualquer menção a outros países e apenas Londres é mencionada e, por enquanto, não parece que os testes sejam realizados noutros locais. É possível que a Waymo tenha escolhido este local para evitar qualquer confronto com as regulamentações da União Europeia.

Poderá esperar-se que este serviço seja alargado depois a outros países, mas existem passos importantes a serem dados antes. A legislação terá de ser adaptada em muitos dos potenciais locais, ou haver uma abertura direta da União Europeia nesse sentido. Estes passos parecem ter sido já iniciados, mas estamos ainda longe de uma abertura total nesse sentido.

Aqui, a Waymo parece estar já a antecipar o que será necessário, mas terá de se adaptar também ao que será exigido. Os seus táxis não necessitam de interação humana para operar, mas também não têm um motorista que possa responder em caso de problemas, condição que pode atrasar ainda mais a chegada deste serviço.

O melhor exemplo são os Estados Unidos, um mercado que, apesar de ser amplamente favorável a este tipo de tecnologia emergente, impõe restrições à Waymo. Apenas alguns estados deram luz verde, e somente cinco cidades em todo o país têm serviços de táxi autónomo ativos. Apesar da tecnologia existir, é necessário que os legisladores se adaptem.