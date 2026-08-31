Esqueceu-se do PC ligado? A nova função secreta do Windows 11 vai mudar tudo

A integração entre o smartphone e o PC continua a ser uma das áreas de aposta da Microsoft. Uma análise ao código da app Ligar ao Windows para Android revela que estão a ser preparadas funcionalidades que prometem resolver um dos problemas mais comuns. Permite desligar, reiniciar ou colocar o Windows 11 em modo de suspensão à distância.

Controlar o Windows 11 à distância no telemóvel

Esquecer o PC ligado em casa ou no escritório é uma situação frequente para grande parte dos utilizadores. Com a chegada desta nova capacidade, o processo de gestão remota passa a ser feito diretamente no telemóvel, evitando consumos de energia desnecessários e garantindo maior comodidade quando o utilizador já se encontra longe da secretária.

A descoberta surgiu na estrutura interna do pacote de instalação da aplicação através de um componente designado como RemoteControlManager. O código inclui referências claras a cinco comandos específicos, que abrangem o encerramento puro do sistema, o reinício da máquina e opções avançadas para atualizar o sistema operativo antes de desligar ou reiniciar.

Estas opções de atualização remota transformam a ferramenta numa solução muito prática para manter a manutenção do computador em dia. O utilizador pode autorizar a instalação de atualizações pendentes sem necessidade de estar fisicamente em frente ao ecrã, agilizando tarefas que habitualmente obrigam a períodos de espera indesejados no final do dia de trabalho.

Cuidados da Microsoft com o modo de suspensão

Apesar da enorme utilidade prática, o código do sistema inclui avisos importantes sobre as limitações técnicas destas operações. Caso o utilizador decida colocar o computador em modo de suspensão através do smartphone, o equipamento desliga a placa de rede, o que impede a reativação remota e exige que a máquina seja ligada manualmente no local.

Existe também um alerta crucial relativo à segurança dos dados durante a execução de encerramentos com atualizações. O encerramento forçado do sistema através do telemóvel implica a perda irreversível de qualquer trabalho ou ficheiro aberto que não tenha sido devidamente guardado antes do comando.

Esta evolução coloca a Microsoft um passo à frente de ecossistemas rivais como o da Apple, que ainda não disponibiliza uma ponte nativa semelhante para o público em geral entre o iPhone e o Mac. O nível de detalhe presente no código sugere que a funcionalidade está numa fase madura de desenvolvimento e pronta para chegar aos primeiros canais de teste do sistema operativo.