Microsoft toma decisão drástica que afeta milhões de PCs com Windows 10

A Microsoft decidiu dar mais um passo determinante para afastar os utilizadores do Windows 10 e acelerar a transição definitiva para o Windows 11. Desta vez, a empresa optou por atingir um dos pontos mais sensíveis da experiência de utilização diária, cortando o acesso a todas as futuras ferramentas e inovações de produtividade.

Microsoft 365 corta novas funcionalidades no Windows 10

Quem ainda utiliza a versão anterior do sistema operativo vai deixar de ver novidades no ecossistema de produtividade da empresa. O foco da gigante tecnológica passa agora exclusivamente pela estabilidade e pela resolução pontual de falhas críticas, congelando o sistema no tempo enquanto a tecnologia avança. A viragem acontece com o lançamento global da atualização 2608 do conjunto de aplicações Microsoft 365.

Esta versão específica estabelece o ponto final na introdução de novos recursos, bloqueando a chegada de melhorias funcionais e de desenvolvimentos associados ao assistente inteligente Copilot nesta plataforma. Com esta alteração estratégica, os computadores que mantêm o Windows 10 ativo deixam de acompanhar a evolução natural das ferramentas de trabalho.

As aplicações continuam operacionais, mas ficam estagnadas, recebendo apenas pacotes de segurança indispensáveis para a integridade dos ficheiros e dos utilizadores. A empresa definiu ainda que estas atualizações de segurança serão asseguradas até outubro de 2028. Até essa data, o ambiente de trabalho mantém a proteção contra vulnerabilidades graves, sem hipótese de beneficiar de avanços funcionais.

Risco iminente de segurança ao manter o sistema antigo

A intenção por trás desta decisão reside na tentativa clara de contornar a enorme resistência à mudança que ainda se verifica no mercado informático. Muitos utilizadores continuam a evitar a versão mais recente devido a incompatibilidades de hardware ou por simples preferência pelo ambiente anterior, ignorando os avisos regulares emitidos pela tecnológica.

O prolongamento da utilização do Windows 10 até ao fim do ciclo de suporte representa uma solução viável apenas a curto prazo. À medida que o ecossistema evolui, a ausência de novas capacidades começa a criar constrangimentos práticos na execução de tarefas diárias e na compatibilidade com serviços modernos na nuvem.

Quando o prazo do suporte estendido expirar de forma definitiva, manter máquinas com este software constituirá um risco sério e incomportável de segurança informática. Sem a correção constante de brechas e vulnerabilidades emergentes, os equipamentos ficarão totalmente expostos a ataques e ciberameaças, tornando o passo para o sistema seguinte praticamente obrigatório.