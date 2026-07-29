O dia em que uma estrela fez a Terra “tremer”. O que aconteceu realmente?
Uma explosão cósmica tão intensa que afetou o nosso planeta. E tivemos sorte de o disparo ser do outro lado da nossa galáxia. Se fosse mais perto, as consequências poderiam ser desastrosas.
Apesar de nem tudo chegar ao comum dos mortais, o nosso planeta é constantemente bombardeado pelo cosmos. Em 2004, por exemplo, a gigantesca explosão de um magnetar, uma estrela de neutrões com um campo magnético extremamente intenso, conseguiu produzir efeitos mensuráveis na Terra apesar de estar localizada a cerca de 50 mil anos-luz de distância.
O planeta correu perigo? O que realmente aconteceu?
O que é um magnetar?
Um magnetar é uma estrela de neutrões, o remanescente extremamente denso de uma estrela massiva que explodiu como supernova. Estes objetos têm apenas cerca de 20 quilómetros de diâmetro, mas concentram uma massa superior à do Sol e possuem os campos magnéticos mais intensos conhecidos no Universo.
Em determinadas ocasiões, a crosta sólida do magnetar sofre fraturas, originando verdadeiros “sismos estelares” (starquakes). Quando isso acontece, são libertadas quantidades gigantescas de energia sob a forma de raios X e raios gama.
Foi por pouco... pic.twitter.com/q4jGn5Li5p
— Pplware (@pplware) July 29, 2026
O evento de 27 de dezembro de 2004
O protagonista deste fenómeno foi o magnetar SGR 1806-20. No dia 27 de dezembro de 2004, este objeto produziu a maior explosão alguma vez registada proveniente de um magnetar.
Durante apenas alguns décimos de segundo libertou tanta energia como o Sol produz ao longo de aproximadamente 250 mil anos. Apesar da enorme distância, os satélites detetaram imediatamente a intensa radiação.
A Terra foi realmente afetada?
Sim. Mas não da forma que o humano comum sentiria. Contudo, importa sublinhar, que a radiação emitida foi suficiente para:
- comprimir temporariamente a magnetosfera terrestre;
- ionizar parcialmente a ionosfera;
- provocar perturbações em alguns satélites;
- deixar uma assinatura mensurável no campo magnético terrestre.
Ou seja, os instrumentos científicos registaram claramente o impacto da explosão. No entanto, não houve qualquer efeito direto sobre as pessoas, nem alterações climáticas, nem qualquer risco para a superfície da Terra.
Mas poderia ter sido perigoso?
Sim, muito destrutivo. Só não o foi devido à enorme distância, que fez toda a diferença. Importa referir que o magnetar encontra-se a cerca de 50 mil anos-luz da Terra.
A intensidade da radiação diminui drasticamente com a distância, pelo que apenas uma pequena fração da energia chegou ao nosso planeta.
Segundo a NASA, se um magnetar semelhante estivesse muito mais próximo, os seus efeitos seriam devastadores. Felizmente, não existe atualmente nenhum magnetar suficientemente perto para representar uma ameaça conhecida.
O que aconteceria se fosse... muito mais perto?
Depende da distância. A diferença entre um espetáculo astronómico e uma catástrofe planetária mede-se em poucos milhares de anos-luz.
- A cerca de 50.000 anos-luz (como aconteceu): Foi exatamente o caso do SGR 1806-20. A explosão apenas perturbou a ionosfera e a magnetosfera da Terra. Os efeitos limitaram-se aos instrumentos científicos e a alguns satélites. Não houve qualquer impacto na vida.
- A cerca de 10.000 anos-luz: Os efeitos continuariam provavelmente reduzidos. Poderiam ocorrer perturbações mais significativas nas comunicações por satélite, GPS e redes elétricas, mas dificilmente existiria uma ameaça séria à biosfera.
- A alguns milhares de anos-luz: Aqui a situação começaria a tornar-se preocupante. Uma explosão extremamente energética poderia provocar:
- Danos em satélites;
- Perturbações prolongadas nas comunicações;
- Degradação parcial da camada de ozono devido aos raios gama;
- Aumento da radiação ultravioleta que chegaria à superfície. Mesmo assim, a humanidade dificilmente seria extinta.
- A menos de 100 anos-luz: Este seria um cenário potencialmente devastador. Os cientistas estimam que uma explosão de raios gama suficientemente intensa poderia:
- destruir grande parte da camada de ozono;
- aumentar drasticamente a radiação UV à superfície;
- provocar extinções em massa de organismos marinhos, sobretudo plâncton;
- afetar profundamente os ecossistemas terrestres;
- causar danos generalizados na tecnologia espacial e nas redes elétricas.
Um evento deste tipo é apontado por alguns investigadores como uma possível explicação para algumas extinções em massa do passado da Terra, embora essa hipótese continue a ser debatida.
E se fosse a apenas alguns anos-luz?
Nesse caso, seria uma das maiores catástrofes da história do planeta. A intensidade dos raios gama e dos raios X poderia esterilizar grandes áreas da superfície terrestre, destruir quase totalmente a camada de ozono e desencadear alterações climáticas globais. A vida complexa poderia sofrer perdas enormes.
Claro, hoje coloca-se a pergunta: há motivo para preocupação? A resposta, segundo os astrónomos, é clara: Não. A ciência hoje conhece os magnetares da nossa vizinhança galáctica e não existe nenhum suficientemente próximo para representar uma ameaça.
Além disso, estes eventos gigantescos são extremamente raros. A explosão de 2004 foi considerada um acontecimento excecional, mesmo à escala da Via Láctea. Curiosamente, um perigo considerado mais provável pelos cientistas é uma supernova relativamente próxima, entre 30 e 100 anos-luz da Terra, do que uma explosão de um magnetar dirigida ao nosso planeta. Mesmo esse cenário é extremamente improvável à escala da vida humana.