O dia em que uma estrela fez a Terra “tremer”. O que aconteceu realmente?

Uma explosão cósmica tão intensa que afetou o nosso planeta. E tivemos sorte de o disparo ser do outro lado da nossa galáxia. Se fosse mais perto, as consequências poderiam ser desastrosas.

Apesar de nem tudo chegar ao comum dos mortais, o nosso planeta é constantemente bombardeado pelo cosmos. Em 2004, por exemplo, a gigantesca explosão de um magnetar, uma estrela de neutrões com um campo magnético extremamente intenso, conseguiu produzir efeitos mensuráveis na Terra apesar de estar localizada a cerca de 50 mil anos-luz de distância.

O planeta correu perigo? O que realmente aconteceu?

O que é um magnetar?

Um magnetar é uma estrela de neutrões, o remanescente extremamente denso de uma estrela massiva que explodiu como supernova. Estes objetos têm apenas cerca de 20 quilómetros de diâmetro, mas concentram uma massa superior à do Sol e possuem os campos magnéticos mais intensos conhecidos no Universo.

Em determinadas ocasiões, a crosta sólida do magnetar sofre fraturas, originando verdadeiros “sismos estelares” (starquakes). Quando isso acontece, são libertadas quantidades gigantescas de energia sob a forma de raios X e raios gama.

O evento de 27 de dezembro de 2004

O protagonista deste fenómeno foi o magnetar SGR 1806-20. No dia 27 de dezembro de 2004, este objeto produziu a maior explosão alguma vez registada proveniente de um magnetar.

Durante apenas alguns décimos de segundo libertou tanta energia como o Sol produz ao longo de aproximadamente 250 mil anos. Apesar da enorme distância, os satélites detetaram imediatamente a intensa radiação.

A Terra foi realmente afetada?

Sim. Mas não da forma que o humano comum sentiria. Contudo, importa sublinhar, que a radiação emitida foi suficiente para:

comprimir temporariamente a magnetosfera terrestre;

ionizar parcialmente a ionosfera;

provocar perturbações em alguns satélites;

deixar uma assinatura mensurável no campo magnético terrestre.

Ou seja, os instrumentos científicos registaram claramente o impacto da explosão. No entanto, não houve qualquer efeito direto sobre as pessoas, nem alterações climáticas, nem qualquer risco para a superfície da Terra.

Mas poderia ter sido perigoso?

Sim, muito destrutivo. Só não o foi devido à enorme distância, que fez toda a diferença. Importa referir que o magnetar encontra-se a cerca de 50 mil anos-luz da Terra.

A intensidade da radiação diminui drasticamente com a distância, pelo que apenas uma pequena fração da energia chegou ao nosso planeta.

Segundo a NASA, se um magnetar semelhante estivesse muito mais próximo, os seus efeitos seriam devastadores. Felizmente, não existe atualmente nenhum magnetar suficientemente perto para representar uma ameaça conhecida.

O que aconteceria se fosse... muito mais perto?

Depende da distância. A diferença entre um espetáculo astronómico e uma catástrofe planetária mede-se em poucos milhares de anos-luz.

A cerca de 50.000 anos-luz (como aconteceu) : Foi exatamente o caso do SGR 1806-20. A explosão apenas perturbou a ionosfera e a magnetosfera da Terra. Os efeitos limitaram-se aos instrumentos científicos e a alguns satélites. Não houve qualquer impacto na vida.

: Foi exatamente o caso do SGR 1806-20. A explosão apenas perturbou a ionosfera e a magnetosfera da Terra. Os efeitos limitaram-se aos instrumentos científicos e a alguns satélites. Não houve qualquer impacto na vida. A cerca de 10.000 anos-luz : Os efeitos continuariam provavelmente reduzidos. Poderiam ocorrer perturbações mais significativas nas comunicações por satélite, GPS e redes elétricas, mas dificilmente existiria uma ameaça séria à biosfera.

: Os efeitos continuariam provavelmente reduzidos. Poderiam ocorrer perturbações mais significativas nas comunicações por satélite, GPS e redes elétricas, mas dificilmente existiria uma ameaça séria à biosfera. A alguns milhares de anos-luz : Aqui a situação começaria a tornar-se preocupante. Uma explosão extremamente energética poderia provocar: Danos em satélites; Perturbações prolongadas nas comunicações; Degradação parcial da camada de ozono devido aos raios gama; Aumento da radiação ultravioleta que chegaria à superfície. Mesmo assim, a humanidade dificilmente seria extinta.

: Aqui a situação começaria a tornar-se preocupante. Uma explosão extremamente energética poderia provocar: A menos de 100 anos-luz : Este seria um cenário potencialmente devastador. Os cientistas estimam que uma explosão de raios gama suficientemente intensa poderia: destruir grande parte da camada de ozono; aumentar drasticamente a radiação UV à superfície; provocar extinções em massa de organismos marinhos, sobretudo plâncton; afetar profundamente os ecossistemas terrestres; causar danos generalizados na tecnologia espacial e nas redes elétricas.

: Este seria um cenário potencialmente devastador. Os cientistas estimam que uma explosão de raios gama suficientemente intensa poderia:

Um evento deste tipo é apontado por alguns investigadores como uma possível explicação para algumas extinções em massa do passado da Terra, embora essa hipótese continue a ser debatida.

E se fosse a apenas alguns anos-luz?

Nesse caso, seria uma das maiores catástrofes da história do planeta. A intensidade dos raios gama e dos raios X poderia esterilizar grandes áreas da superfície terrestre, destruir quase totalmente a camada de ozono e desencadear alterações climáticas globais. A vida complexa poderia sofrer perdas enormes.

Claro, hoje coloca-se a pergunta: há motivo para preocupação? A resposta, segundo os astrónomos, é clara: Não. A ciência hoje conhece os magnetares da nossa vizinhança galáctica e não existe nenhum suficientemente próximo para representar uma ameaça.

Além disso, estes eventos gigantescos são extremamente raros. A explosão de 2004 foi considerada um acontecimento excecional, mesmo à escala da Via Láctea. Curiosamente, um perigo considerado mais provável pelos cientistas é uma supernova relativamente próxima, entre 30 e 100 anos-luz da Terra, do que uma explosão de um magnetar dirigida ao nosso planeta. Mesmo esse cenário é extremamente improvável à escala da vida humana.