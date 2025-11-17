Polar ID quer elevar o reconhecimento facial nos Android ao nível do Face ID da Apple

Em muitos smartphones, o reconhecimento facial ainda deixa muito a desejar. Neste cenário, a tecnologia fina e discreta da empresa Metalenz procura ser a solução que eleva o reconhecimento facial nos Android ao nível do Face ID da Apple. Conheça o Polar ID, cuja produção em larga escala foi, agora, assegurada!

O Polar ID representa uma abordagem totalmente diferente ao reconhecimento facial. Em vez de recorrer apenas a uma câmara tradicional, utiliza óticas de meta-superfície, que funcionam como lentes extremamente finas e planas, combinadas com luz polarizada, por forma a analisar o rosto do utilizador.

Estas óticas são integradas diretamente nos sensores de imagem e combinadas com algoritmos avançados, visando simplificar e melhorar o desempenho biométrico.

O sistema Polar ID recorre a deteção baseada em polarização para extrair informação sobre materiais e contornos através de uma única imagem, o que permite reconhecimento facial com nível de segurança para pagamentos, por exemplo.

Segundo Rob Devlin, diretor-executivo e cofundador da Metalenz, aliás, a primeira geração da tecnologia da empresa já está a "substituir conjuntos de lentes" em soluções de deteção.

Samsung Galaxy S27 Ultra poderá estrear o sistema Polar ID

Depois de apresentar um protótipo funcional num smartphone de demonstração equipado com um processador Snapdragon, confirmando que a tecnologia está madura e pronta para integração comercial, a Metalenz firmou, agora, uma parceria com a taiwanesa dos semicondutores United Microelectronics Corporation (UMC).

O objetivo é iniciar a produção em larga escala do seu sistema de reconhecimento facial, com rumores a indicarem a Samsung poderá ser a primeira grande marca a adotá-lo. Afinal, foram detetadas referências ao "Polar ID v1.0" em código preliminar associado ao futuro Galaxy S27 Ultra.

Conforme revelado por um leaker, o software em desenvolvimento para a próxima máquina da Samsung refere, também, um "sistema de autenticação por luz polarizada" na secção dedicada às funcionalidades de segurança biométrica.

Numa publicação no X, ele mencionou ainda que o Polar ID poderá oferecer desbloqueio facial com uma latência de 180 milissegundos, além de melhor deteção de tentativas de fraude.

A UMC está a fabricar a camada meta-ótica, utilizando o seu processo de quarenta nanómetros e tecnologia de ligação chip-on-chip, tirando partido das suas capacidades de produção em chips de 300 mm para suportar grandes volumes.

Ao combinar a nossa inovação em meta-superfícies com a escala e a maturidade dos processos da UMC, o Polar ID está preparado para responder às exigências da eletrónica de consumo de grande volume e para levar uma autenticação facial segura e acessível a milhares de milhões de dispositivos.

Assegurou o diretor-executivo e cofundador da Metalenz, esperando que o sistema Polar ID seja adotado em plataformas móveis, dispositivos IoT (em português, Internet das Coisas) e eletrónica de consumo, e ofereça um caminho escalável para biometria segura no "menor e mais simples formato possível".